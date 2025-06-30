快訊

肥前屋突歇業引熱議 網曝：鰻魚飯「一敗筆」回不去了

日本絞刑室曝光！死囚伏法前見觀音像 外媒揭「毛骨悚然儀式感」

台積電尾盤爆量下殺 拖累台股下跌324點收22,256點

留才利多初審完成！外國高階專業人才租稅優惠門檻 下調至年所得200萬

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院經濟委會30日逐條審查「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，針對第22條外國特定專業人士留才租稅誘因，在藍綠白聯手下，將政院版本超過年薪300萬元部分可折半課稅的優惠，通過調降至200萬元。30日初審完成，全案送交院會協商。

國發會副主委詹方冠表示，為提高留才競爭力，國發會贊成將租稅優惠門檻下修至200萬元，實際上要人進來才課得到稅。僅剩財政部賦稅署力辯，第22條外國特定人才租稅優惠是「超國民待遇」，本國人不能適用，必須考量衡平性，此外，以適用現行300萬元門檻，實質稅率已由40%下降至15%，主張維持300萬元門是夠用的。

綠委蔡易餘等17人提案修正第22條，將外國特定專業人才薪資減半課稅適用門檻由300萬元調降至200萬元。在財政部賦稅署說明下，原本一度已按照政院版本通過，但藍委陳超明稍候再度質疑「200萬元及300萬元差異在那裡？」

賦稅說明，主要是考量公平性及衡平性，目前適用此租稅優惠的高階人才平均年薪都在700萬元以上，300萬門檻已經夠用。從2018年至2023年已因此條款已經損失40餘億元稅收。

陳超明則回應，國際都在競爭人才，台灣每年都超徵稅收，稅損40億元並不多，吸引國際人才很重要，可以創造更多產值，財政部不要老是只想收稅。綠委蔡易餘、林岱樺也提出相同質疑，並指出300萬元也是「超國民待遇」。接著民眾黨立委張啓楷也表態支持200萬元。

賦稅署回應，是希望外國人也能帶動本國專業人才領高薪。但綠委質疑，「外國人不來，國人就可以領高薪？」最後在朝野立委支持下，召委蔡易餘回頭處理第22條，決定照綠委提案200萬元通過。

延伸閱讀

白委嗆團結十講改名大罷免十講 號召用選票教訓賴總統

民進黨嘉縣長將初選產生 賴系英系相爭誰能出線？縣長翁章梁這麼說

民進黨嘉義縣長敲定辦初選 英系、賴系恐上演派系對決

新台幣猛升 蔡易餘：衝擊出口產業應留意

相關新聞

把握報稅最後一天！ 逾期申報每3日加徵1%滯納金

2024年度綜合所得稅結算申報30日截止！財政部中區國稅局提醒，尚未完成報稅的民眾，務必把握今天最後一天的時間，無論透過...

報稅今截止 還有12萬戶未申報 逾期要加徵1%滯納金

今天是113年度所得稅結算申報截止日，財政部財政資訊中心統計，截至今天凌晨3時，已完成申報件數673萬件（占112年度申...

買新車有補助？汽機車汰舊換新退稅 這三點要注意

財政部北區國稅局表示，民眾辦理汽機車汰舊換新退還貨物稅，須留意報廢或出口中古舊車條件、新車條件、以及新舊車主關係等三大條...

新聞中的法律／網紅流量變現 當心公平法紅線

網紅與廠商合作生態從過去的「業配」走向「團購」，不少百萬網紅開始當起「團爸團媽」。不管是網紅業配或是團購，都受到《公平交...

遺產稅分期繳 最長三年

財政部高雄國稅局表示，為減輕繳納遺產稅壓力，同時給予充裕時間籌措現金繳稅，依規定，應納遺產稅在30萬元以上、且有困難不能...

銀髮族繳房屋稅 人數創高

隨人口結構老化，房地兩稅也出現明顯趨勢。財政部統計指出，2024年地價稅高齡納稅人開徵件數來到354萬戶，占全體納稅人比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。