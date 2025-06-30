留才利多初審完成！外國高階專業人才租稅優惠門檻 下調至年所得200萬

立法院經濟委會30日逐條審查「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，針對第22條外國特定專業人士留才租稅誘因，在藍綠白聯手下，將政院版本超過年薪300萬元部分可折半課稅的優惠，通過調降至200萬元。30日初審完成，全案送交院會協商。

國發會副主委詹方冠表示，為提高留才競爭力，國發會贊成將租稅優惠門檻下修至200萬元，實際上要人進來才課得到稅。僅剩財政部賦稅署力辯，第22條外國特定人才租稅優惠是「超國民待遇」，本國人不能適用，必須考量衡平性，此外，以適用現行300萬元門檻，實質稅率已由40%下降至15%，主張維持300萬元門是夠用的。

綠委蔡易餘等17人提案修正第22條，將外國特定專業人才薪資減半課稅適用門檻由300萬元調降至200萬元。在財政部賦稅署說明下，原本一度已按照政院版本通過，但藍委陳超明稍候再度質疑「200萬元及300萬元差異在那裡？」

賦稅說明，主要是考量公平性及衡平性，目前適用此租稅優惠的高階人才平均年薪都在700萬元以上，300萬門檻已經夠用。從2018年至2023年已因此條款已經損失40餘億元稅收。

陳超明則回應，國際都在競爭人才，台灣每年都超徵稅收，稅損40億元並不多，吸引國際人才很重要，可以創造更多產值，財政部不要老是只想收稅。綠委蔡易餘、林岱樺也提出相同質疑，並指出300萬元也是「超國民待遇」。接著民眾黨立委張啓楷也表態支持200萬元。

賦稅署回應，是希望外國人也能帶動本國專業人才領高薪。但綠委質疑，「外國人不來，國人就可以領高薪？」最後在朝野立委支持下，召委蔡易餘回頭處理第22條，決定照綠委提案200萬元通過。