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報稅今截止 還有12萬戶未申報 逾期要加徵1%滯納金

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
今天是113年度所得稅結算申報截止日，財稅官員提醒尚未完成報稅的民眾，儘早透過網路申報系統及多元繳稅管道完成報稅。本報資料照片
今天是113年度所得稅結算申報截止日，財稅官員提醒尚未完成報稅的民眾，儘早透過網路申報系統及多元繳稅管道完成報稅。本報資料照片

今天是113年度所得稅結算申報截止日，財政部財政資訊中心統計，截至今天凌晨3時，已完成申報件數673萬件（占112年度申報總件數685萬件之98%），還有約12萬戶還沒申報。財稅官員提醒尚未完成報稅的民眾，儘早透過網路申報系統及多元繳稅管道完成報稅。

賦稅署官員說，各地區國稅局今天中午提供報稅服務，收件時間延長至晚間7時，有臨櫃報稅需求的民眾，請把握時間至國稅局辦理。如果來不及在今天申報，7月1日到7月3日只能臨櫃報稅，無法利用網路申報；而依稅捐稽徵法規定，每逾期3天要加徵1%滯納金，因此民眾若拖到7月4日才申報，除了繳納本稅，還要多繳1%的滯納金，7月7日報繳則加徵2%，最多加徵10%。

官員說，網路申報認證方式多元，行動電話認證搭配手機報稅快速又方便，申報系統自動試算稅額，且可直接上傳附件，免送紙本，提醒民眾在截止日前完成申報。

中區國稅局官員表示，手機報稅不需讀卡機，輸入基本資料及確認內容與繳（退）稅方式，簡單點選幾個步驟，即可輕鬆完成申報，省時又便利。此外，若須繳交申報附件者，可於申報期間透過網路申報系統或於今年7月10日前使用「財政部電子申報繳稅服務網」附件上傳系統上傳附件，容量為每個申報戶15MB。

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