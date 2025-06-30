把握報稅最後一天！ 逾期申報每3日加徵1%滯納金

2024年度綜合所得稅結算申報30日截止！財政部中區國稅局提醒，尚未完成報稅的民眾，務必把握今天最後一天的時間，無論透過手機、網路或親自送件，都應在期限內完成申報，以免錯過時限，影響退稅或產生滯納金。

中區國稅局表示，今年申報期限自5月1日開始，至6月30日為止，國稅局各分局、稽徵所皆照常受理，並延長收件時間至今晚7點；網路報稅則可持續至當晚12點，系統不打烊。

國稅局強調，最簡便的方式為「手機報稅」，不需讀卡機，只要輸入基本資料、確認所得與稅額後依序點選操作，即可完成申報流程。截至6月24日，全國已有超過235萬件透過手機完成報稅，使用人數逐年攀升。

此外，若有需要檢附申報附件，也不必趕在今天繳交。財政部提供「電子申報繳稅服務網」供民眾上傳附件，容量每戶15MB，最晚可於7月10日前完成上傳，整體流程無紙化且操作簡便，建議多加利用。

國稅局也提醒，若未能在今天截止前完成申報，仍可在未被查獲或檢舉前主動辦理補報補繳，雖不會被處罰鍰，但仍須繳納滯納金。

依規定，逾期每超過3日加徵1%滯納金，上限為10%，例如若7月15日才補報，將需繳納相當於應納稅額5%的滯納金；最晚在30天內補報者，滯納金範圍從1%至10%不等。

若逾期超過30天仍未繳納稅額，將由國稅局依郵政儲金一年期定存利率每日計息，加計10%滯納金及利息，負擔更重。更重要的是，一旦遭國稅局查獲或被檢舉，除須繳清稅款、滯納金與利息外，還可能面臨漏稅金額3倍以下的罰鍰；若情節重大，甚至會被移送強制執行。

財政部再次呼籲，尚未報稅的民眾務必把握今天最後機會，即刻完成申報與繳稅作業，才能避免後續衍生的金錢與法律風險。