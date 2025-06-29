買新車有補助？汽機車汰舊換新退稅 這三點要注意

財政部北區國稅局表示，民眾辦理汽機車汰舊換新退還貨物稅，須留意報廢或出口中古舊車條件、新車條件、以及新舊車主關係等三大條件，若與規定不符，將無法享受退稅優惠。

為鼓勵民眾汰換中古汽機車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳政策，《貨物稅條例》規定，2026年1月7日止，報廢或出口符合規定的小客車、小貨車、小客貨兩用車或機車，在規定期限內購買新車並完成新領牌照登記，可減徵貨物稅，每輛汽車最高退稅5萬元，機車最高退稅4,000元。

汽機車汰舊換新減徵貨物稅規定 圖／經濟日報提供

北區國稅局表示，依「中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」規定，民眾在完成報廢車輛及購買新車且完成領牌登記後，由新車產製廠商或進口人在六個月內，向產製廠商所在地國稅局或原進口地海關申請退稅。

國稅局彙整汽機車汰舊換新退還減徵貨物稅相關規定，主要需留意三大要件。若為汽車，舊車須登記期間滿一年且出廠滿十年；新車須於舊汽車報廢或出口前後六個月內購買新車且完成新車新領牌照登記；汽車新、舊車主須為同一人、配偶或二親等以內親屬。

若為機車汰舊換新，相關辦法規定舊機車排氣量在150cc以下，登記期間不限，但出廠須滿四年；新車須在舊機車報廢或出口前後六個月內購買新車且完成新車新領牌照登記；至於機車新、舊車主，則並無限制，無須同一人、配偶或親屬，也能適用。

舉例來說，王先生（化名）有一輛出廠已滿八年，排氣量125cc的舊機車想報廢，適逢朋友鄭小姐（化名）今年5月購買1輛158cc國產機車，並於今年5月6日辦理新領牌照登記。

新舊車主雖非同一人，但因為是機車，仍符合退稅規定。經二人書面同意由鄭小姐領取退稅款，王先生只要在六個月內（即11月6日前）將舊機車車體及車籍報廢，再由新機車產製廠商在王先生完成報廢次日起六個月內向所在地國稅局申請退稅，即可退還新機車貨物稅給鄭小姐。