遺產稅分期繳 最長三年

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部高雄國稅局表示，為減輕繳納遺產稅壓力，同時給予充裕時間籌措現金繳稅，依規定，應納遺產稅在30萬元以上、且有困難不能一次以現金繳納時，可在納稅期限內向國稅局申請分期，最多18期，最長可達三年。

高雄國稅局表示，民眾繼承非現金遺產（如不動產、股票）時，若無法一次以現金繳納，可依《遺產及贈與稅法》規定，在繳納期限內向國稅局申請分18期以內繳納，每期間隔不超過兩個月，也就是最長三年，並自繳納期限屆滿次日起至繳納日止，依郵政儲金1年期定期儲金固定利率，分別加計利息繳納。

例如，林小姐（化名）繼承遺產為土地、房屋及股票，應納遺產稅198萬元，繳納期限至今年5月20日止，由於林小姐沒有足夠現金繳納，她在今年5月1日向國稅局申請並獲准分18期繳稅，每兩個月繳11萬元，並自5月21日起計算分期利息。

遺產稅 股票 國稅局

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