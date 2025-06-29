銀髮族繳房屋稅 人數創高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

隨人口結構老化，房地兩稅也出現明顯趨勢。財政部統計指出，2024年地價稅高齡納稅人開徵件數來到354萬戶，占全體納稅人比率達33.2％，較2014年劇增10.1個百分點；房屋稅高齡納稅人開徵件數為413萬戶，占全體納稅人比率35.5％、創史上新高。

據統計，去年地價稅高齡納稅人開徵件數計354萬戶，占全體納稅人比率達33.2％，較2014年的23.1％、劇增10.1個百分點；高齡納稅人占該年齡人口比率為78.8％，大致隨年齡愈長比重愈高。高齡者持有土地平均每戶面積45.4坪，比全體平均的36.5坪高出約9坪、24.7％，但平均每坪地價僅高出5.4％。

2024年房屋稅中，高齡納稅人開徵件數為413萬戶，占全體納稅人比率35.5％、寫新高。高齡者持有之房屋平均每戶面積為42.7坪，稍高於全體40.8坪，與近年房價走高，戶內人數下降，房屋趨向小宅化等有關。折算每坪現值，高齡者平均為6,713元，較全體平均低24.6％，主因為持有房屋屋齡較高。

觀察地價稅及房屋稅高齡納稅人的性別差異，歷年均呈現男多於女，但性別差距逐年縮小，反映高齡女性經濟能力的提高；2024年地價稅男女性戶數占比相差3.8個百分點，房屋稅相差6.4個百分點，差距為歷年最低，且較10年前分別減少7.7個、8.0個百分點。

高齡者在地價稅及房屋稅之平均每戶面積，男性分別為女性的1.5倍及1.1倍，歷年變化不大；折算平均每坪地價或房屋現值，女性反而超越男性，2024年各為男性的1.5倍及1.2倍，與往年差距倍數相近。

高齡者 房屋

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