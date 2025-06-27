報稅截止倒數！刷卡繳稅分期回饋多 但注意期限無延長

所得稅延長申報期限倒數計時，納稅人若想要延遲支付稅金，借助銀行信用卡推出的刷卡繳稅分期還款零利率兼免手續費，民眾可以不必任何額外成本，就可分三到四個月支付稅金，大為減緩資金調度壓力，公股銀行信用卡都有提供無息分期繳稅的優惠服務，甚至還同時給刷卡回饋，趕在月底截止日前報稅的民眾，不妨多加利用，幫助資金調度。

但要提醒民眾，因為今年報稅期限財政部已經從5月底延長到6月底，因此過去刷卡繳稅可以在期限過後24小時或48小時內仍可適用刷卡繳稅優惠的情況，今年就可能少了這個延長緩衝，會準時在6月30日午夜結束，建議民眾向卡片發卡行先確認，以免錯失刷卡繳稅優惠。

過去不少銀行針對刷卡繳稅無息分期，設定適用的稅金門檻相對較高，但是今年有更多銀行提供低門檻例如稅金達到3,000元就可適用分3期或6期以上的無息分期優惠，甚至還有銀行適用稅金金額不設限，有刷卡繳稅都可以選擇無息分期付款方案。不單如此，還提供相當大方的刷卡回饋，銀行不惜成本款待客戶，對繳稅大戶來說更是一大利多，但要注意的是，有的銀行對選擇單筆一次付清稅款的客戶，刷卡回饋會比較大方，因此到底想要多賺回饋，還是比較需要無息分期、拉長實際支付現金的時間，建議持卡人先行衡量清楚。

銀行業者表示，提供持卡人刷卡繳稅可以無息分期又零手續費的優惠，等於是銀行要代墊稅金至少一個月，這對銀行來說絕對是資金負擔，但是刷卡繳稅大餅為兵家必爭，因此為了維護持卡客戶忠誠度，並為高資產優質客戶提供資金調度服務，因此銀行拚了不惜成本，使得不論稅金多寡都提供零息分期、零手續費刷卡繳稅，幾乎成了基本配備，連回饋都要再下重本。

包括台銀、土銀在內的八大公股行庫，刷信用卡繳綜所稅都有提供無息分期付款的優惠，至於適用分期還款的稅金門檻，以兆豐銀最寬鬆，不設稅款金額限制，也就是不限任何金額都可刷卡無息分期，至於分期的期數，則以3期最普遍，其他還有6期、9期或是符合特定條件可達最長12期的選擇。

刷卡繳稅提供回饋的部分，公股行庫都與電子支付台灣Pay有合作，使用台灣Pay綁定信用卡繳稅，都有提供限量約50元或100元以上不等的刷卡回饋，其他則有的是僅針對選擇單筆一次付清持卡人才有提供一定比率的刷卡金回饋，或者是限定超級大額稅款的高資產大戶提供額外贈品如禮券，以及理財貴賓享有較高回饋金等。

銀行業者提醒，利用刷卡繳稅分期零利率，確實可減緩資金調度壓力，但提醒持卡人分期還款務必準時繳交帳單，以免衍生額外的延滯金與利息等成本，反不划算。