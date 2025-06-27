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越南卜特蘭水泥傾銷調查 經濟部：認定有實質損害之虞

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料，課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，經濟部27日公布產業損害最後調查結果，認定越南卜特蘭水泥對國內產業有實質損害之虞。

經濟部今召開貿易救濟審議會，就「台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案」產業損害最後調查結果進行審議，認定自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料的傾銷對國內產業有實質損害之虞。

經濟部表示，該案調查資料涵蓋期間（2019年至2025年第1季），越南卜特蘭水泥及其熟料進口量自2022年起大幅增加，其後進口量雖有下降，但仍為我國主要的進口來源國。

又2022年因俄烏戰爭導致原物料大幅上漲，國產品為反映製造成本上漲而開始調漲售價，但在涉案貨物及非涉案國產品持續低價競爭下，使國產品的內銷量下降及市場占有率流失，也對國產品生產量、產能利用率有不利影響。但在產業獲利情況等方面，國內產業於2023年前的獲利情形堪稱良好，但至2024年獲利已受影響回降，不過尚未達實質損害。

經濟部強調，依財政部的調查，越南涉案廠商均有傾銷。本案調查發現，因越南水泥產能過剩持續擴大，有以外銷去化過剩產能的需要，故越南政府於今年5月調降熟料出口稅。然而，越南主要出口市場受阻，反觀我國一直為越南水泥長期穩定且無關稅障礙的重要出口市場，若不採取適當補救措施，恐面臨越南卜特蘭水泥及其熟料的傾銷進口更進一步增加。

另，2022年涉案貨物進口激增之時，國內市場需求仍增加，國內產業尚可選擇不降價競爭，卻因而使內銷量下降，市場占有率流失。但在經營成本不斷攀升下，2024年的獲利情況已較2023年不佳。未來預期我國水泥的需求將會減弱，如未對涉案貨物課徵反傾銷稅，其持續以傾銷價格增加進口至我國，國產品屆時恐需降價競爭，銷售量、市場占有率、獲利能力等將進一步惡化，從而使國內產業遭受實質損害。

經濟部表示，本案產業損害最後認定結果將通知財政部，並由該部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。有關產業損害最後調查報告公開版可於今年7月27日起至貿易署網站（網址：https://www.trade.gov.tw/）「經貿往來」/「我國採行之貿易救濟措施」/「案件調查」項下的「調查報告」下載參閱。

越南 經濟部 反傾銷稅

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