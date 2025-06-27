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全台近千億元土地無人繼承 專家：避分財產變爭家產、籲資產提早布局

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
面對高房價與高年齡社會，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴19日在台灣房屋「財富傳承，資產樂活專業講座」中表示，辛苦累積的財富如何順利傳給下一代是一個重要議題，若未妥善規劃，將可能延伸出繼承糾紛、稅務損失與家庭關係裂痕等風險。 台灣房屋集團提供
面對高房價與高年齡社會，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴19日在台灣房屋「財富傳承，資產樂活專業講座」中表示，辛苦累積的財富如何順利傳給下一代是一個重要議題，若未妥善規劃，將可能延伸出繼承糾紛、稅務損失與家庭關係裂痕等風險。 台灣房屋集團提供

根據財政部資料，2024年全國共有785件遺產淨額逾1億元，繳納稅款合計高達 417 億元，平均每件約繳遺產稅 322.4萬元；不過今年度全國公告逾期未辦理繼承登記土地7.2萬餘筆，建物近5萬戶，以公告土地現值估算，總價值約992億元。

面對高房價與高年齡社會，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴19日在台灣房屋「財富傳承，資產樂活專業講座」中表示，辛苦累積的財富如何順利傳給下一代是一個重要議題，若未妥善規劃，將可能延伸出繼承糾紛、稅務損失與家庭關係裂痕等風險。

勤業眾信會計師事務所，家族辦公室資深會計師王瑞鴻在講座中指出，現行制度下，民法「特留分」保障可能使財產分配無法如願，且遺產稅最高課徵20%，而採生前贈與，則會有贈與稅、土地增值稅。因此資產若未提早規劃，連續三代繼承，財產會大打折扣。

王瑞鴻表示，傳承不是單純的分財產，而是在「對的時間、用對的方式，將對的資產，給對的人」。為避免因法定繼承與「特留分」制度導致財產分配不如預期，甚至演變成家族爭產風波，遺產規劃應主動提早布局。

周鶴鳴表示，農地價格有穩定增值空間，且現行法規已放寬農地可設置農業設施，如休閒、綠能、畜牧等，因此農業用地符合規定，免納遺產稅，可合法節稅，不僅兼顧節稅與傳承，更創造穩定的金流收益，是傳承的重要節稅管道。

周鶴鳴分享，包括農地短短三個月內增值六成、設置露營設施創造月收數十萬的實績等真實案例，表現出農地早已不再只是「沉睡資產」，而是具備理財、節稅、傳承的「三贏利器」，接下來在7月8日新竹場也會持續分享相關房地產知識、房地產稅務規劃。

遺產稅 農地

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