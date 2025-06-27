財政部自7月3日針對大陸熱軋銷台課徵臨時反傾銷稅

財政部關務署6月27日公告針對中國大陸熱軋反傾銷案，認定有合理跡象顯示傾銷事實，亦即傾銷初判成立，將自2025年7月3日正式課徵臨時反傾銷稅，稅率為16.90%~20.15%，課徵期間為四個月，得延長至六個月。依法規定，推估反傾銷稅率終判可能不晚於9月底，一切仍依政府實際公告時間為主，中鋼（2002）將持續配合政府相關調查作業，加速推動該案時程，以保障我國產業免續受涉案進口品的損害。

中鋼中龍鋼鐵申請對自中國大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，經財政部初步認定有傾銷情事，自2025年7月3日起臨時課徵反傾銷稅。

課徵對象為國外製造商及出口商：中國寶武鋼鐵集團有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、鞍鋼集團有限公司、鞍鋼股份有限公司、鞍山鋼鐵集團有限公司、本鋼集團有限公司、北京首鋼股份有限公司、首鋼遷安鋼鐵有限責任公司及河北安豐鋼鐵集團。

國內進口商則有：燁輝企業股份有限公司、裕鐵企業股份有限公司、盛餘股份有限公司、世全鋼鐵企業股份有限公司、春源鋼鐵工業股份有限公司、日商寶和通商有限公司、聯鐵企業股份有限公司及金大祥鋼鐵股份有限公司。