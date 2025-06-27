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對陸進口熱軋鋼品開徵反傾銷 下一波標的是這兩種鋼品
財政部依據中鋼和子公子中龍申請，對中國大陸產製進口特定熱軋扁軋鋼品27日公告自7月3日起課徵16.9%至20.15%的臨時反傾銷稅後。中鋼方面目前進一步鎖定大陸、南韓的冷軋，以及南韓的電磁鋼片為下一波申請課徵反傾銷標的。
財政部關務署表示，熱軋鋼品反傾銷稅案依據經濟部產業損害初步調查結果，認定有合理跡象顯示，涉案傾銷進口產品對國內產業造成實質撙害，且我國產業在調查期間將繼續遭受損害，為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害，因此將對上述產品臨時課徵反傾銷稅。
此次臨時課徵反傾銷稅的特定熱軋扁軋鋼品，主要應用於建築與結構工程、汽車工業、家電、鋼管油氣管線及高壓氣體容器等。
課徵對象包括中國寶武鋼鐵集團、寶山鋼鐵、鞍鋼集團、鞍鋼股份、鞍山鋼鐵集團、本鋼集團、北京首鋼、首鋼遷安鋼鐵、河北安豐鋼鐵集團等；國內進口商則有燁輝、裕鐵、盛餘、世全、春源、日商寶和通商、聯鐵企業及金大祥鋼鐵等。
稅率來看，寶山鋼鐵、寶鋼湛江鋼鐵、上海梅山鋼鐵稅率為16.9%，其他製造商或出口商稅率則為20.15%。而除了大陸熱軋鋼品外，中鋼方面目前也掌握到一些進口鋼材，同樣有不公平競爭的現象，其中主要包括泛冷軋產品等，出現價量明顯悖離情形，將會依同樣模式處理，以全面導正國內鋼鐵交易秩序。
此外，中鋼也已針對來自南韓浦項的電磁鋼片收集證據，其進口台灣數量暴增數倍、價格又不合理偏低，將成為下一波反傾銷目標。
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