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中國大陸啤酒閃稅爆量闖關 近七成民意支持反傾銷稅

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委郭國文、鍾佳濱、徐富癸、賴惠員召開「中國啤酒閃稅爆量闖關 近七成民意挺政府維護市場秩序」記者會。郭國文國會辦公室／提供
立委郭國文、鍾佳濱、徐富癸、賴惠員召開「中國啤酒閃稅爆量闖關 近七成民意挺政府維護市場秩序」記者會。郭國文國會辦公室／提供

立委郭國文、鍾佳濱、徐富癸、賴惠員27日共同召開「中國啤酒閃稅爆量闖關 近七成民意挺政府維護市場秩序」記者會。中國大陸啤酒大量低價傾銷台灣，5月進口量較去年同期暴增六成，有囤貨閃稅疑慮。財政部27日宣布，將自今年7月3日起臨時課徵反傾銷稅作為應對。賴惠員指出，針對中國大陸啤酒低價傾銷來台的狀況，近七成民眾支持政府介入，維護啤酒市場公平競爭。

台灣釀酒商協會、台灣菸酒工會全國聯合會、全國產業總工會均作為產業代表出席記者會。因應大陸啤酒大量低價傾銷台灣，財政部宣布，自今年7月3日起臨時課徵反傾銷稅作為應對，惟現下稅率僅依中國大陸啤酒廠商回填問卷認定，最終稅率仍待財政部實地調查。

徐富癸指出，台灣已成為大陸在全世界最大的啤酒出口國，今年第1季大陸啤酒占進口比已飆破七成，5年累計進口金額超過160億台幣。累計進口金額若換算為軍備資源，相當於千枚火箭彈或數萬架無人機。若放任大陸啤酒傾銷，等同變相支持大陸打壓台灣本土釀造、增加大陸政府稅收，甚至換來火箭飛彈對準自己。

徐富癸強調，臨時課徵反傾銷稅是一個好的開始，但也希望財政部持續加快反傾銷稅的調查，和放大原產地標示的行動，避免大陸啤酒持續用低價攻占台灣勞工市場，用具體行動支持本土釀酒產業。

鍾佳濱表示，針對大陸啤酒傾銷，經濟部已完成初步損害認定。近年來國產啤酒的市占率下降兩成、生產量減少一成五、產能利用率減少近三成，證實大陸啤酒確實造成台灣啤酒產業嚴重損害。

鍾佳濱提到，今年3月公告對大陸啤酒進行反傾銷調查後，大陸啤酒開始大量進口，5月進口量甚至是去年同期的六成，業者應該自知有傾銷行為，預計會被課稅，才在此時囤貨。若最後確認課徵反傾銷稅，那也應該針對大量進口行為進行回溯課徵，希望業者要提出申請，主管機關也要應對。

郭國文指出，大陸啤酒不只影響到產業，更進一步影響到生計。他以自己選區的善化啤酒廠為例，其員工人數10年前為451人，到去年僅剩283人，減少37%。他抨擊，大陸啤酒業者的各種行為擺明是在吃台灣政府的豆腐，大陸啤酒對台灣的衝擊只會越來越嚴重，希望反傾銷稅的認定不只要快，稅率更要有嚇阻力。

針對臨時反傾銷稅的稅率，郭國文也質疑，對台啤市占影響最大的麒麟BAR，臨時稅率僅13.13%。希望主管機關在認定最終稅率時，同步也應考量雙方貿易不對等及市場端的最終價差。現在台灣品牌無法出口到中國大陸去，站在國與國的對等貿易關係來看，這是不公平的，加上現在存在4到5塊以上的價差，都考慮進去，再來確定反傾銷稅率的擬定。

賴惠員指出，針對大陸啤酒低價傾銷來台的狀況，近七成民眾支持政府介入維護啤酒市場公平競爭，多數民眾認為雙邊貿易應該對等公平、支持台製啤酒、不希望經濟上被中國大陸單方面打壓。有超過六成民眾認為價格低廉是大陸啤酒成長主因，與經濟部產業損害認定一致。

賴惠員提到，超過四成五的民眾認為啤酒產地會影響購買意願，卻僅有約兩成民眾完全清楚市面上哪些啤酒是大陸製造。最主要的原因就是這些啤酒包裝上都強調「美國知名品牌」甚至放上台灣元素，但原產地字體卻只有芝麻大，顯然是要使消費者誤信，因此有超過八成四的民眾支持啤酒瓶罐標示應放大產地資訊，國庫署應該要有更積極的作為。

財政部關務署副署長趙台安表示，此次大陸啤酒反傾銷案，財政部與經濟部初步認定，有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害。為了防止我國產業調查期間繼續遭受損害，從7月3日起，對大陸啤酒臨時課徵反傾銷稅，為期四個月。

關務署也說明，臨時課徵的傾銷稅率，是依照目前廠商所填的問卷回覆資料作為核算傾銷差率的基礎。接下來為驗證問卷資料的正確性與真實性，會做實地查證核實，再設算最後的傾銷差率。

財政部國庫署也說明，針對酒標可能使消費者誤認原產地的問題，目前財政部已公告，要求業者必須改善包裝，若有非屬原產地的文字、圖形等，應於同一頁面以同等篇幅補充說明其原產地，未來將依法開罰。

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財政部 反傾銷稅

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