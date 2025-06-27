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7月3日起增課中國啤酒反傾銷稅 綠委疑業者5月狂進口囤貨

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
四位民進黨立委表示，中國啤酒閃稅爆量闖關，7成民意挺政府護市場秩序。圖／聯合報系資料照片
四位民進黨立委表示，中國啤酒閃稅爆量闖關，7成民意挺政府護市場秩序。圖／聯合報系資料照片

財政部今天宣布，將自今年7月3日起臨時課徵反傾銷稅作為應對。民進黨立委鍾佳濱表示，財政部今年3月公告中國啤酒反傾銷調查後，業者應該自知會被課反傾銷稅，5月進口中國啤酒量比去年同期增加六成，有囤貨閃稅疑慮。

民進黨立法委員郭國文、鍾佳濱、徐富癸、賴惠員今天舉行「中國啤酒閃稅爆量闖關，近7成民意挺政府維護市場秩序」記者會。

徐富癸表示，台灣已成為中國在全世界最大的啤酒出口國，今年第一季中國啤酒佔進口比已飆破7成，5年累計進口金額超過160億元，累計進口金額若換算為軍備資源，相當於千枚火箭彈或數萬架無人機，若放任中國啤酒傾銷，等同變相支持中國打壓台灣本土釀造、增加中國政府稅收，甚至換來火箭飛彈對準自己。

鍾佳濱表示，今年3月公告對中國啤酒進行反傾銷調查後，中國啤酒開始大量進口，5月進口量甚比去年同期增加六成，業者應該自知有傾銷行為，預計會被課稅，才在此時囤貨；若最後確認課徵反傾銷稅，那也應該針對大量進口行為進行回溯課徵，希望業者要提出申請，主管機關也要應對。

郭國文表示，中國啤酒不只影響到產業，更進一步影響到生計。郭國文以自己選區的善化啤酒廠為例，其員工人數10年前為451人，到去年僅剩283人。中國啤酒業者的各種行為擺明是在吃台灣政府的豆腐，中國啤酒對台灣的衝擊只會越來越嚴重，希望反傾銷稅的認定不只要快，稅率更要有嚇阻力。

針對臨時反傾銷稅的稅率，郭國文也質疑，對台啤市佔影響最大的麒麟BAR，臨時稅率僅13.13%，希望主管機關在認定最終稅率時，同步也應考量雙方貿易不對等及市場端的最終價差。現在台灣品牌無法出口到中國去，站在國與國的對等貿易關係來看，這是不公平的，加上現在存在4到5塊以上的價差，都考慮進去，再來確定反傾銷稅率的擬定。

賴惠員表示，針對中國啤酒低價傾銷來台的狀況，近7成民眾支持政府介入維護啤酒市場公平競爭，多數民眾認為雙邊貿易應該對等公平、支持台製啤酒、不希望經濟上被中國單方面打壓；有超過六成民眾認為價格低廉是中國啤酒成長主因，與經濟部產業損害認定一致。

財政部關務署副署長趙台安表示，此次中國啤酒反傾銷案，財政部與經濟部初步認定，有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害。為了防止我國產業調查期間繼續遭受損害，從7月3日起，對中國啤酒臨時課徵反傾銷稅，為期四個月。

關務署也說明，臨時課徵的傾銷稅率，是依照目前廠商所填的問卷回覆資料作為核算傾銷差率的基礎。接下來為驗證問卷資料的正確性與真實性，會做實地查證核實，再設算最後的傾銷差率。

財政部國庫署表示，針對酒標可能使消費者誤認原產地的問題，目前財政部已公告，要求業者必須改善包裝，若有非屬原產地的文字、圖形等，應於同一頁面以同等篇幅補充說明其原產地，未來將依法開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

郭國文 財政 反傾銷稅

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