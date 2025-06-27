揭德國設點五大雷區！勤業眾信：從稅負到法遵都要顧

當前全球供應鏈重組與地緣局勢動盪，企業積極布局歐洲市場。勤業眾信稅務部資深會計師李嘉雯提醒，德國雖具備穩定市場與強大製造實力，吸引許多台灣半導體廠商與供應鏈業者前往設點，但該國對稅務與法規的合規要求日益嚴格，企業若未事先掌握關鍵規定，恐面臨營運與稅負雙重風險。

為協助台商做好準備，勤業眾信聯合會計師事務所26日舉辦「德國投資稅務重點解析」線上研討會，邀請Deloitte 德國稅務與法規專家，從所得稅、數位稽核、間接稅、資料合規與移轉訂價五大面向進行深入剖析。

在所得稅部分，Deloitte 全球華人服務德國負責人陳旭介紹德國企業所得稅架構，涵蓋企業所得稅、團結附加稅與地方法人營業稅，並提醒企業特別留意常設機構風險與退休金制度第二支柱的最新施行情況，避免誤踩稅務地雷。

針對數位稅務稽核，合夥人 Claudia Hanke 與協理 Justin Dominic Derber 指出，企業應依德國《GoBD》規定，保存電子帳簿與交易資料，並於稅務查核期間，應國稅機關要求開放ERP系統操作權限，否則可能面臨罰款與調整稅負風險。他們也同步分享近期德國稅務實務趨勢與相關法規修訂動向。

在間接稅方面，協理趙丹解析德國增值稅與關稅制度，提醒企業熟悉申報規則與文件要求，並透露德國擬仿效荷蘭第23條導入「進口增值稅延後申報機制」，將有助於企業減輕清關時的資金壓力，建議導入AI系統協助關稅分類，以降低人為錯誤。

法遵層面，協理 Maria Chernyshov 與經理孫雷鳴指出，企業跨足歐洲常遇挑戰，如集團治理落差、在地文化適應、人才留任及合規壓力等，需及早規劃因應，避免違規或管理斷鏈。

最後，總監王旭則針對移轉訂價指出，德國稅務機關特別關注功能移轉、智財權與集團融資安排，提醒企業在重組或利潤分配時審慎處理，確保合規。

李嘉雯強調，德國稅制與合規環境變化快速，企業須全盤掌握相關規定，提早佈局，方能降低潛在風險、穩健拓展歐洲市場。