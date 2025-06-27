土地租人蓋房 當心契稅

不少企業或建設公司為經營物流倉儲、賣場或接待中心，常會以「租地建屋」模式與地主合作，也就是承租人出資蓋屋，但房屋登記地主名下。台中稅務局提醒，若房屋建照或使用執照上的起造人是地主，即使實際出資者是租方，也可能被視為「買賣房屋」，地主得繳契稅，千萬不能輕忽。

稅務局說明，《契稅條例》規定，若建築物在興建過程中變更起造人，或使用執照上的起造人不是實際出資人，會被認定有財產權轉移，適用民法上的「買賣」行為，依法須繳納契稅6%。

舉例來說，承租人出資蓋屋，但雙方約定由地主掛名申請建照與使用執照，雖然沒收錢，卻因實質上是「以土地交換房屋使用權」，等同有價轉讓，會被視為交易，此時地主即為房屋新權利人，依法應負申報契稅義務。

稅務局提醒，若雙方在合約中明確約定，房屋完工後歸地主所有，或以地主名義辦理建照與使照，就應在取得使用執照後60日內完成契稅申報，稅率為6%，若逾期申報，每三日會加徵1%怠報金，最多可加至10%，但不超過1.5萬元。