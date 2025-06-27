自住兩屋打通 適用優稅

為使家人有更寬敞的生活空間，許多人會買下鄰近房屋打通使用。台中稅務局提醒，如果房屋與土地分別登記在夫妻名下，只要符合自用住宅條件，打通後兩筆土地仍可同時適用地價稅的自住優惠稅率。

稅務局說明，申請適用自住房地價稅優惠稅率（目前為千分之2），須符合三大條件，第一，房屋需為土地所有權人、其配偶或直系親屬所有；第二，不得出租或作營業使用；第三，所有權人或其配偶、直系親屬須設籍於該地，且夫妻及未成年子女全家僅能以一處為限。

不過，仍需注意土地面積限制，都市土地不得超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地不得超過700平方公尺（約211.75坪），超過部分將不適用優惠稅率。