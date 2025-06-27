境外電商貢獻稅收 年年成長

數位商機爆發，財政部昨（26）日公布統計，境外電商近五年以來貢獻營業稅291.6億元，且呈現年年成長，反映出民眾透過境外電商消費增加，包含串流影音、雲端運算等電子商務日益興盛。

以今年前四月來看，境外電商累計銷售額629.5億元，年增一成二，貢獻營業稅26.1億元。

跨境網路交易日益頻繁，為求租稅公平、健全稅基，境外電商銷售電子勞務給境內自然人，年銷售額達一定金額者，應辦理稅籍登記並申報營業稅。

所謂「一定金額」從今年4月7日起已自原本的48萬元調高至60萬元。

財部統計，自2020年起，新冠肺炎疫情加速數位經濟發展，且串流影音、雲端運算及線上供需媒合等電子商務日漸興盛，在台辦理稅籍登記的境外電商家數持續增加，截至今年4月底共183家，較2020年底增72家、成長65％。

境外電商對台灣境內自然人銷售額因2020年後境外電商全面開立雲端發票，五年來貢獻營業稅額年年成長，從2020年46.8億元，至2024年增加至71.1億元，五年合計291.6億元。

從境外電商來源國觀察，至今年4月底，在台辦理稅登的境外電商來自全球27個國家或地區，前五大註冊國家數即占七成，其中以軟體業蓬勃且為數位出口大國的美國66家最多，英國19家居次。