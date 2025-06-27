稅務行政救濟 追稅期縮短

《稅捐稽徵法》規定，稅捐徵收期為五年，不過若納稅人提出行政救濟（復查、訴願、行政訴訟），五年追稅期會先按下「暫停鍵」，至於何時恢復？財政部近日發布解釋令，提早至行政救濟確定時，就繼續計算追稅期。

財政部指出，過去針對行政救濟案件追稅期，是從判決確定後、稽徵機關填發補稅單，補稅單上所載的繳納期限屆滿日，才繼續計算追稅期，如今提早到行政救濟確定時就恢復計算，對納稅人而言，代表整體追稅期可縮短。據過往實務推估，約可減少二個月。

財政部表示，發布時尚未徵起的稅捐及罰鍰，適用新規定；已徵起的稅款及罰鍰則不受新規定影響。

稅捐稽徵法規定，稅捐徵收期間是自繳納期間屆滿隔日起算五年，但徵收期間截止前，只要欠稅案件已移送行政執行分署強制執行，就可繼續執行五年；且在五年期滿前，行政執行分署已開始執行，還可再繼續執行五年，等於徵收及執行期間，前後共有15年。

若納稅人應納稅捐在繳納期間屆滿30日後仍未繳納，會移送強制執行。但納稅人已依規定申請復查者，暫緩移送強制執行。

官員表示，依稅捐稽徵法規定，稅捐暫緩執行、或停止執行，計算五年徵收期間時，要將暫緩執行期間扣除；簡單來說，五年徵收期的計算，當進入行政救濟、暫緩執行時，就會先按下暫停鍵，等到行政救濟結束後，才會重新延續計算追稅期。

問題在於何謂「行政救濟結束」？財政部過去解釋令認為，應以補稅單上的繳納期限為準，在那之後恢復計算追稅期；但最新解釋令則提早至行政救濟確定，就恢復計算，實務上對納稅人而言，整體追稅期會減少。

舉例來說，陳先生（化名）對於國稅局稅單有疑慮，提起行政救濟，兩年官司後，確定必須補稅加罰，判決後收到稅單，兩個月內必須繳納。

在解釋令發布前，陳先生的徵收期包含稅捐稽徵法既有的五年、打官司兩年期間、補稅單繳納期限前的兩個月、後續執行期十年，合計17年兩個月；解釋令發布後，從判決確定到補稅單繳納期限間的兩個月，已不算入追稅期，因此前後追稅期減少至17年。

財政部表示，追稅期縮短主要對民眾有利，經評估也對徵稅影響不大，主因追稅期較長的案件，通常已執行不易。