日商在台注意權利金查核！安永揭三大應對策略自保

在台日商注意！專家提醒，近期台灣海關查核稅務的力道越來越強，特別是針對進口貨物「權利金」的查核，稍不注意就可能面臨補稅或罰款，企業必須掌握海關的查核重點，並妥善評估相關風險，才能避免不必要的損失。

安永聯合會計師事務所Japan Business Service(JBS)副總經理橋本純也表示，台灣海關近期頻繁針對進口貨物的價格，以及其中是否包含權利金進行事後查核，除了常見的貨物價格波動、稅則號別變動、第三方檢舉等查核原因外，「權利金」已經成為海關最新的關注焦點。

橋本純也指出，海關主要會從兩大關鍵點來判斷權利金是否應計入進口貨物的完稅價格，一是「是否與進口貨物有關？」，二是「是否為交易條件？」，如果符合這兩項條件，台灣海關就有可能要求企業將權利金納入進口貨物的完稅價格中申報。

橋本純也提醒，由於國稅局掌握企業的營利事業所得稅申報、銀行匯款、付款等資料，透過政府部門間的大數據交換，台灣海關現在也能取得企業的權利金扣繳資訊，藉此篩選出可能涉及關務權利金問題的潛在企業。

面對海關日益嚴格的稅務查核，橋本純也建議，日商企業可採取三大策略來因應。首先，企業應事先評估可行性，在海關展開詢問前，主動檢視授權合約與相關費用性質，並尋求專業分析，爭取權利金不被納入完稅價格的空間。

其次，在查核期間應策略性應對，根據海關實際質疑的問題點，擬定有針對性的回應策略，以降低企業額外被補稅或罰款的風險；最後，企業應提前進行未來關務優化建議，評估未來權利金的完稅方案，爭取最有利的申報方式，並做好風險控管。

此外，日商企業在享受台日租稅協定或產業創新條例的投資租稅優惠時，也應同時注意關稅與所得稅之間可能產生的連動效應，才能有效降低被查核的風險，並維持長期的稅務合規性。

橋本純也提醒，台日租稅協定雖然能讓在台灣未構成常設機構（PE）的營業利潤免課徵台灣所得稅，但企業仍須完成必要的申請與審查程序才能享有此項優惠，在台的日商企業，應盡快檢視自身的稅務情況，確保符合相關法規，避免不必要的稅務風險。