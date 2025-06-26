直聘中心提供雙語諮詢 受聘外國人可洽法扶、稅務

勞發署直聘中心提供外國人相關保險給付、法律扶助、稅務及金融匯兌等非就業服務事項諮詢服務，同時設有外國人免付費專線，由四國語言（英語/越南語/印尼語/泰語）雙語諮詢人員，提供臨櫃或電話諮詢服務，並於直聘中心官網設置移工申請非就業服務事項專區，提供四國語言資訊與相關申請表件，營造受聘僱之外國人之在台友善生活環境。

勞發署針對雇主所聘僱外國人在台期間，可能會遇到的非就業服務需求，透過跨部會合作，整合相關申請資訊及文件，由直聘中心協助外國人申請，包含下列項目：

1.勞工保險給付、勞工職業災害保險給付、職業災害補助或津貼申請協助。

2.商業保險理賠申請協助。

3.法律扶助申請協助。

4.銀行開戶申請協助。

5.金融匯兌資訊提供。

6.居留、延期居留或居留地址變更申請協助。

7.健保加退保、健保卡請領及自墊醫療費用核退申請協助。

8.定期健檢日期、檢查項目及指定醫院資訊提供。

9.所得稅申報及退稅申請協助。

勞發署表示，直聘中心設有雙語通譯人員及諮詢服務櫃檯，並設置免付費專線提供四國語言諮詢服務，服務時間為周一至周五上午8點30分至下午5點30分；周六上午8點30分至12點30分，雇主所聘僱外國人如有申請非就業服務事項相關問題，均可向直聘中心諮詢，或轉知外國人可逕洽詢直聘中心。

勞發署提到，除可親至服務櫃檯或來電詢問，也可透過直聘中心官方網站「網路視訊預約服務」專區預約線上視訊諮詢，將有雙語諮詢服務專人協助說明有關移工非就業服務事項各項問題。

經統計，自2022年8月開辦本項服務迄今，已有近2萬8,000人次外國人洽詢相關事項。此外，直聘中心並提供三方通話即時通譯服務，如雇主或外國人在申請單位辦理申請業務時，遇有通譯需求也可立即撥打免付費專線，由雙語人員協助外國人順利完成申請。

勞發署說明，直聘中心官方網站設置有外國人申請非就業服務事項四國語言專區，彙整各服務項目的申請手續、資格條件、應備文件及常見問題，並翻譯為四國語言供移工查閱，同時提供各項申請書表及四國語言對照版之查詢及下載服務。

勞發署歡迎雇主或外國人透過直聘中心洽詢有關申請非就業服務事項申辦規定，如需進一步諮詢可電洽直接聘僱聯合服務中心，或至直聘中心官方網站查詢。