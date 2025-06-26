車商收購中古車 抵稅有眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部南區國稅局提醒，中古車商若向個人收購中古汽機車，雖無法取得統一發票作為進項憑證，但仍可依規定，憑收據、買賣契約書等資料計算進項稅額並申報扣抵，不過進項稅額不可高於銷項稅額，且須逐輛計算。

舉例來說，甲車商今年1月以31.5萬元（含稅價）向老馮（化名）購入一輛中古車，進項稅額為1.5萬元；該車4月以42萬元（含稅價）出售，銷項稅額為2萬元，因進項稅額較低，可全額扣抵。

若甲車商去年11月自小規模營業人購入一輛中古車，價格為21萬元（含1萬元營業稅），今年4月以16.8萬元（含8,000元營業稅）賠售，進項稅額1萬元、銷項稅額8,000元，僅能申報8,000元作為進項稅額，超出銷項稅額部分不能扣抵。

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