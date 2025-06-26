租車業兼營長照接送 免稅

長照3.0明年上路，財政部昨（25）日函釋，租車業、計程車等若與地方政府簽定契約，成為長照特約單位，並兼營長照接送服務時，這部分服務視同政府委辦社會福利，可免徵營業稅。

《營業稅法》原本就規定，依法經主管機關許可設立的社會福利團體、機構及勞工團體，提供社福勞務及政府委託代辦社福勞務者，免徵營業稅。也就是，政府委託辦理社福勞務的長照機構，在提供服務時免徵營業稅。

財政部官員表示，實務上有小客車租賃業與地方政府簽定特約長照服務契約，為長照給付對象提供交通接送服務，等於除本業外，還兼營長照交通服務，接送長照給付對象於住家、醫療院所或日照中心間往返。

官員表示，由於這類樣態日益增加，財政部主動詢問衛福部。衛福部表示，配合長照3.0上線，相關長照服務升級，仍會鼓勵小客車租賃業、計程車客運（客運服務）業等參與長照服務，這也是未來長照交通接送服務的一環。

衛福部指出，租車業、計程車等，要提供長照接送服務，都應先經過地方政府審核同意，並簽訂行政契約為長照特約單位，才能從事相關業務。因此，長照特約單位所提供的交通接送服務，應屬於政府直接委辦的社福勞務範圍。

財政部昨日發布解釋令，針對租車業等兼營長照接送服務，只要經地方政府審核同意並簽訂契約為長照特約單位，相關服務費收入免徵營業稅。