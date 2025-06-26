扣薪命令 公司應確實執行

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

桃園市稅務局提醒，若民眾積欠稅款，案件被移送至法務部行政執行署強制執行，且查出該欠稅人有穩定薪資收入，執行分署可依法發出扣薪命令，雇主如果沒有配合辦理扣薪，執行分署可能將強制執行對象轉向公司，提醒企業應留意。

稅務局表示，已移送強制執行的欠稅案件，若查到欠稅人有薪資所得，行政執行分署會向公司寄發「扣押薪資」的執行命令，要求雇主將員工月薪三分之一範圍內予以扣押，用以償還欠稅。

稅務局說明，這類命令具法律效力，公司行號一旦收到，須每月依命令內容確實辦理扣薪，直到欠稅清償為止。若公司發現該員工已離職或因其他原因無法扣薪，應在收到命令後十日內向執行分署提出說明。若逾期未聲明也未配合辦理，執行分署可能進一步針對公司本身進行強制執行，後果不容忽視，對企業營運與信譽都將帶來負面影響。

稅務局呼籲，公司務必重視來自行政執行署的扣薪命令，千萬不可置之不理。

負面 薪資 稅款

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