2025報稅／營所稅盈虧互抵 三個要件

財政部台北國稅局提醒，營利事業辦理營所稅結算申報時，若要適用「跨年度盈虧互抵」規定，並非只要有虧損紀錄就能扣除，必須符合三大要件，才能依法將以往年度虧損自當年度盈餘中扣除。若不符要件，可能會因誤列虧損金額，導致補稅甚至挨罰。

三大要件包括，第一，帳冊完備；第二，以往虧損年度及當年度申報時，都使用經稽徵機關核准的藍色申報書，或經會計師查核簽證；第三，在期限內如期申報。符合三大要件，可將經國稅局核定的虧損，自核定日起「十年內」從各年度純益額中扣除。

舉例來說，甲公司於2019年設立，在2019年與2020年結算申報時，皆未經會計師簽證，也未使用藍色申報書。這兩年雖經國稅局核定虧損為新台幣150萬元與600萬元，但因不符資格，未來十年就算公司獲利，也無法將這兩年虧損列入扣除。

直到2021年起，甲公司改為委託會計師查核簽證並在期限內申報，2021年與2022年經核定虧損分別為250萬元與200萬元，合計450萬元，到了2023年，甲公司開始獲利，全年所得金額為550萬元，依規定即可從中扣除先前累積的450萬元虧損，僅需就剩餘100萬元課稅；而2019年與2020年虧損雖經核定，卻因未符形式要件，無法列入扣除。

國稅局強調，虧損扣除不是自動適用，若未使用藍色申報書或缺乏查核簽證，即使帳上有虧損也不能用來抵減日後盈餘。企業若誤以為所有虧損都能扣除，可能導致申報錯誤、被查補稅，甚至面臨罰鍰。

另外國稅局也提醒，企業若涉及短漏報所得額等情況，除非短漏報情節輕微，否則原則上將不可適用盈虧互抵。 所謂短漏報情節輕微，依財政部函釋，即短漏報所得稅額不超過10萬元，或短漏報課稅所得額占全年所得額比率不超過5％，且非以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐，才能視為情節輕微、仍可適用盈虧互抵。

國稅局提醒，企業在所得稅申報期間，應及早確認過去年度申報方式與帳務紀錄是否齊全，並了解自身是否符合盈虧互抵要件，確保申報正確、合法節稅，避免因誤用規定而影響公司財務。