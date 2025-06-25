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賺海外所得要主動申報！她弄錯一觀念連補帶罰上百萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
海外所得包含非中華民國來源所得及港澳來源所得，納稅人報稅前要先檢視是否達課稅標準。聯合報系資料照
海外所得包含非中華民國來源所得及港澳來源所得，納稅人報稅前要先檢視是否達課稅標準。聯合報系資料照

綜所稅申報進入倒數階段，台北國稅局提醒，有投資海外金融商品或不動產的民眾要注意，若全年海外所得達新臺幣100萬元以上，且基本所得額合計超過免稅額（2024年度為750萬元），就必須依規定申報並繳納「基本稅額」，且這些海外所得不會自動顯示在國稅局提供的所得清單中，需要納稅人主動檢視與申報，否則漏報將被補稅甚至處罰。

根據《所得基本稅額條例》規定，海外所得包含非中華民國來源所得及港澳來源所得，不論是否匯回國內都要申報，適用範圍相當廣，舉凡海外股票買賣、房地產交易、收租、利息收入、薪資報酬、退休金、獎金或其他各類所得皆在列。

國稅局表示，最常見的兩大申報錯誤，包括第一，誤把前一年度的海外財產損失拿來抵扣當年度所得，舉例來說，小花（化名）2023年在海外賣出房產，獲得財產交易所得900萬元，但她卻將2022年度發生的海外損失1,990萬元一併列入扣除，導致申報時將海外所得列為0元，經國稅局查核後認為其短報海外所得，補徵基本稅額63.2萬元，扣除已繳稅額後，還得再補繳58.1萬元。

第二種常見錯誤則是，誤把同年度的海外財產損失拿去抵扣其他類別的海外所得，小剛（化名）2023年度有770萬元的海外利息所得，但他將150萬元的海外財產交易損失誤從利息所得中扣除，導致誤報海外所得僅620萬元，經國稅局查核後，核定應補稅47.5萬元，提醒納稅人，海外財產損失只能從「同類別」的海外財產交易所得中扣除，不得跨類別抵稅。

國稅局進一步提醒，即便是從海外匯回的資金，若是單純的個人資金運用（例如匯回存款本金）並不涉及所得性質，就無需申報課稅，但若是獲利所得，例如股票交易、金融投資收入等，無論是否匯回，皆屬應申報項目。

特別要留意的是，海外所得一向不在報稅憑證自動下載的項目中，無論是上網查詢或親自到櫃台，都查不到，民眾務必主動申報，一旦被查出漏報，不但要補繳稅款，還可能面臨罰鍰。

若已發現過去有申報不全的情形，可在未被國稅局調查或檢舉前，主動補報補繳，依據《稅捐稽徵法》規定，則可免除處罰，只須補稅與利息。

國稅局指出，今年綜所稅申報期限延長至6月30日，呼籲有投資海外金融商品或不動產的民眾，務必重新檢視是否有海外所得應申報，千萬別讓一時疏忽換來鉅額罰單。

國稅局

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