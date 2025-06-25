為媽媽免稅額搶破頭！哥哥秀孝親費還曬出遊照仍輸了

正值報稅季，不少家庭為了「誰能申報扶養爸媽」產生爭議，甚至兄弟姊妹未協調好，出現重複列報免稅額的情況。高雄國稅局提醒，若出現手足重複申報同一位長輩的扶養免稅額，將依「四大順序」釐清申報權屬，切勿憑感覺重複申報。

高雄國稅局說明，若兩人以上在同一課稅年度重複申報扶養同一位直系尊親屬，將依照以下順序處理，第一，若受扶養者有書面意思表示，將依照其意願，由指定的一人申報；第二，若無書面表示，兄弟姊妹間可協議選定一人申報；第三，若受扶養人經法院監護宣告，則由登記的監護人申報；第四，前述皆無法適用時，會依實際扶養情形綜合判斷，由實際或主要扶養人申報。

國稅局舉例，近期哥哥阿牧、弟弟阿凡（化名）兩人在同一年報稅時都申報了扶養70歲的母親，導致重複列報，阿牧表示自己每月匯款1萬元作為孝親費，並附上假日陪伴母親的照片為證；阿凡則主張與母親長年同住，且提供母親的書面聲明表示阿凡才是實際扶養人。

最終，國稅局依據受扶養人書面聲明，判定阿凡才能列報母親的免稅額。國稅局呼籲納稅人務必先與家人協調，再行申報，避免重複列報影響報稅權益。