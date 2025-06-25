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私運進出口仿冒品 高雄關：無論金額多寡均應處罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

高雄關表示，為澈底打擊侵害智慧財產權之不法行為，強化邊境管制措施，財政部已修正海關緝私條例減免處罰標準（下稱減免處罰標準）第4條規定，增訂私運進出口貨物或收買、代銷私運貨物等行為侵害智慧財產權者，排除適用免罰之規定，並自今年5月29日發布施行。

高雄關進一步說明，為遏止智慧財產權侵權事件發生，海關緝私條例於2004年增訂第39條之1「報運」進出口貨物侵害智慧財產權相關處罰規定，且無免罰之規定。但「私運」進出口貨物或收買、代銷私運貨物等行為侵害智慧財產權，依該條例第36條論處時，如其貨物價格未逾新臺幣5千元，依原減免處罰標準第4條規定卻得免處罰鍰，意即「報運」不得免罰而「私運」得免處罰鍰之輕重失衡，於是修正減免處罰標準第4條但書規定，私運進、出口貨物等相關行為侵害智慧財產權者，仍應處以罰鍰以求衡平。

高雄關呼籲，經查獲侵害智慧財產權之案件，無論係報運或私運進、出口者，均得裁處罰鍰，並沒入貨物，無情節輕微得減輕或免予處罰之適用，籲請商民切勿購買或販售侵害智慧財產權貨物進出國境，以免受罰。

海關 智慧財產權

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