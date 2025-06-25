工廠房屋稅減半 三點留意

工廠房屋想要享有營業用房屋稅減半優惠，並非自動適用，必須同時符合三項條件。台南市財政稅務局提醒，申請人須注意「合法登記工廠」、「直接生產使用」及「自有房屋」三項要件，缺一不可，且須在房屋稅開徵日前40日（即每年3月22日前）完成申報，才能自當期起適用優惠稅率。

財稅局說明，第一，「合法登記工廠」指的是依《工廠管理輔導法》完成登記的工廠，若廠房是違建或尚未取得使用執照，即使實際作為工廠使用，也無法享有房屋稅減半待遇。

第二，「直接生產使用」是指該建物須實際用於生產活動所需空間，例如生產線廠房、倉庫、冷凍廠、研究化驗室等，不包括辦公室、守衛室、餐廳或閒置空間。

第三，「自有房屋」則與所有權人有關，公司或法人必須登記於法人名下；合夥或獨資事業則應登記於工廠營業負責人名下，才符合資格。