快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

工廠房屋稅減半 三點留意

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

工廠房屋想要享有營業用房屋稅減半優惠，並非自動適用，必須同時符合三項條件。台南市財政稅務局提醒，申請人須注意「合法登記工廠」、「直接生產使用」及「自有房屋」三項要件，缺一不可，且須在房屋稅開徵日前40日（即每年3月22日前）完成申報，才能自當期起適用優惠稅率。

財稅局說明，第一，「合法登記工廠」指的是依《工廠管理輔導法》完成登記的工廠，若廠房是違建或尚未取得使用執照，即使實際作為工廠使用，也無法享有房屋稅減半待遇。

第二，「直接生產使用」是指該建物須實際用於生產活動所需空間，例如生產線廠房、倉庫、冷凍廠、研究化驗室等，不包括辦公室、守衛室、餐廳或閒置空間。

第三，「自有房屋」則與所有權人有關，公司或法人必須登記於法人名下；合夥或獨資事業則應登記於工廠營業負責人名下，才符合資格。

接生 房屋稅

延伸閱讀

Volkswagen全球首座純電工廠第100萬輛電動車下線！台灣同步強化電動車布局

2流浪貓遭束帶綁四肢放紙箱！女子爆前主管稱要掉落河裡 全網心寒

影／樹林汽車模具鐵皮工廠清晨大火 一度波及隔壁工廠

高雄民宅改建製冰工廠「切冰聲響過大」 引爆鄰里怒火

相關新聞

2025報稅／賣未上市櫃股票免稅 三要件

出售未上市櫃公司股票，不一定免稅。財政部南區國稅局提醒，個人出售未上市櫃公司股票，公司若設立未滿五年、屬高風險新創事業、...

出售繼承房屋 兩步驟計稅

財政部北區國稅局表示，民眾若出售透過繼承取得的房屋或土地，可透過兩步驟計算應繳納稅款。第一步是先判定是否屬房地合一稅案件...

工廠房屋稅減半 三點留意

工廠房屋想要享有營業用房屋稅減半優惠，並非自動適用，必須同時符合三項條件。台南市財政稅務局提醒，申請人須注意「合法登記工...

賣房前遷戶籍 有條件優稅

不少民眾在出售房屋前，會先將屋內整理、清空、甚至遷出戶籍，讓房地保持整潔、提高成交機會，但也擔心如此一來，是否會喪失申請...

您報稅了嗎？綜所稅報稅倒數計時 彰化員林稽徵所報稅率達九成一

今年綜所稅的報稅受川普報復性關稅政策影響，延長一個月到本（6）月30日截止，從今起進人倒數計時，國稅機關中午不打烊，中區...

73萬人把握最後一周報稅！財部示警最常見三大申報錯誤

2024年度綜合所得稅申報進入最後倒數，申報期限僅至6月30日止，截至6月22日統計顯示，已有612萬人申報完畢，也就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。