賣房前遷戶籍 有條件優稅

不少民眾在出售房屋前，會先將屋內整理、清空、甚至遷出戶籍，讓房地保持整潔、提高成交機會，但也擔心如此一來，是否會喪失申請土增稅「一生一次」的10%優惠稅率資格？台中稅務局解釋，若符合一定條件，即使在簽訂買賣契約時戶籍不在該地，仍可申請適用優惠稅率，不會影響納稅人權益。

稅務局說明，土增稅「一生一次」自住用地優惠稅率申請，需符合三項要件，包括戶籍設於該地、出售前一年內未出租或營業，且供實際自住。常有屋主在出售前就先遷出戶籍，若遷出期間該不動產未出租、未營業，且從遷出到出售不超過一年，仍視為符合要件。

至於「出售前一年內」如何認定，稅務局說，原則上是從出售日（簽約日）往前推算一年；但如果超過出售日起30天才申報土地移轉現值，則改以申報日往前推算一年為準。