2025報稅／賣未上市櫃股票免稅 三要件

出售未上市櫃公司股票，不一定免稅。財政部南區國稅局提醒，個人出售未上市櫃公司股票，公司若設立未滿五年、屬高風險新創事業、非屬房地合一特定股權交易範圍，三大條件都符合，才能免稅。

南區國稅局官員解釋，根據《所得基本稅額條例》，個人交易未上市櫃股票的交易所得，須計入個人基本所得額（最低稅負）課稅，但為避免衝擊新創發展，稅法設計排除條款；也就是說，必須符合一定條件下，交易未上市櫃股票才能免稅。

必須同時符合的三項條件包括，第一，公司設立未滿五年；第二，經中央主管機關核定為高風險新創事業，且核定函仍在有效期間內；第三，公司持有的國內房屋與土地時價總額，不得超過其實收資本額的50%。

舉例來說，A公司於2022年5月成立，並在2024年2月經經濟部產業發展署核定為高風險新創事業，核定函有效期為兩年，創始股東小美（化名）持有該公司40%股權，並於同年12月出售全部股份，儘管該公司符合設立未滿五年及高風險新創條件，但經查，公司在交易當時所持有的國內房地產時價，已超過實收資本額的50%，不符免稅規定。

國稅局表示，若交易的公司股權屬於「不動產比率超過50%」的類型，也就是房地合一稅所規範的「特定股權交易」，依《所得稅法》規定，自2021年7月1日起應課徵房地合一稅，須在交易日起算30日內辦理申報，如果未依限申報，一經查獲將面臨補稅與裁罰，後果不容忽視。

國稅局官員強調，近年因新創事業蓬勃發展，未上市櫃股票交易日漸頻繁，但不少納稅人誤以為未上市、不公開發行的股權交易不涉及課稅，導致後續遭補稅甚至挨罰，事實上只要所得符合基本稅額計算條件或落入房地合一稅課稅範圍，皆有申報義務，不可輕忽。

國稅局建議，民眾在處理未上市櫃股票交易前，應先釐清公司是否符合三項免稅條件，並留意是否屬於不動產占比過高的特殊股權，以免因一時疏忽而挨罰。