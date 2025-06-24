您報稅了嗎？綜所稅報稅倒數計時 彰化員林稽徵所報稅率達九成一

今年綜所稅的報稅受川普報復性關稅政策影響，延長一個月到本（6）月30日截止，從今起進人倒數計時，國稅機關中午不打烊，中區國稅局員林稽徵所統計收到應報稅件數91%，約9500戶尚未報稅，未申報的民眾要把握時間。

國稅局員林稽徵所服務涵蓋彰化縣的員林市、田中鎮、溪湖鎮、社頭鄉、二水鄉、永靖鄉、埔心鄉、埔鹽鄉、大村鄉，應申報113年個人綜所稅約10萬5多千人，去前一年度增加約千3人；員林稽徵所最新統計，網路申報占比約九成，手機報稅比例約四成五，較去年加4%。

國稅局連年舉辦手機報稅抽獎，員林稽徵所的手機報稅在3年內成長逾10%，分析原因不外報稅人口年輕化，習慣使用手機，報稅方便，另有今年房租收入列為標準扣除額（有排富規定），最高額度15萬元，租屋族一併在手機操作都感到便利。

美國總統川普忽然宣布提高關稅，包括我國在內的產業界慌了手腳，今年我國綜所稅申報延後一個月；員林稽徵所表示，和往年申報期一個月相比，今年民眾分散在兩個月陸續申報，沒出現報稅高峰，稅務人員看似輕鬆，實際緊繃一個月反而較為辛苦。

今年報稅問題仍以撫養親屬為最大宗，包括撫養尊親屬、就學子女、同戶籍的親屬子女。員林稽微所說，有些納稅義務人請稅務人員試算父、母分別給不同子女申報或只給一名收入多的子女申報，哪一種最能節稅，至於納稅義務人有無重複申報要待報稅結束後審查才知道。