73萬人把握最後一周報稅！財部示警最常見三大申報錯誤

2024年度綜合所得稅申報進入最後倒數，申報期限僅至6月30日止，截至6月22日統計顯示，已有612萬人申報完畢，也就是說，大約還有73萬人還沒報稅。財政部提醒，報稅錯誤最常見有三大地雷，請納稅人務必再次檢查，若不慎報錯也別慌，還有最終補救機會。

財政部指出，報稅錯誤最常見的三大地雷包括免稅額、所得及扣除額填報錯誤。首先，免稅額部分，納稅人本人、配偶及直系尊親屬（如父母、祖父母）年滿70歲者，才可適用每人14.55萬元的免稅額，若誤將70歲的兄弟姐妹或其他親屬也依此金額計算，將不符規定。

再來是，所得申報方面，財政部指出，常見錯誤包括誤刪系統自動載入的資料、漏報租金收入、私人借貸利息、海外所得及大陸來源所得等，特別是未上市、未上櫃股票交易所得，亦應依法申報。

最後則是，扣除額部分，民眾常誤將非屬捐贈性質的宗教儀式支出報為列舉捐贈、錯報非直系受扶養親屬的保險費，或未注意醫療支出是否符合健保或財政部認定的醫療機構資格；此外，購屋借款利息、教育學費等項目也常出現申報對象或使用情形不符的狀況。

就算精準避開上述地雷，財政部提醒，千萬要注意最後一關，常常有民眾漏掉最後一步的「申報資料上傳」，導致整體申報失敗，須等系統顯示「申報完成」或「申報成功」，或查詢頁面出現「您已完成113年度綜合所得稅結算申報」的字樣，才表示正式完成報稅程序。

如申報完成後才發現報錯怎麼辦？財政部說，民眾可在6月30日前重新登入報稅系統更正並重新上傳，系統將以最後一次上傳的資料為準，須留意更正後應納稅額是否產生變動，如有報稅疑問，可撥打財政部免付費電話或洽戶籍所在地國稅局諮詢。