台商傳承別踩雷！贈與境外公司股權恐招雙重課稅
當台商企業主將中國大陸的不動產或股權，透過BVI、SAMOA等境外公司間接持有，看似靈活便利，卻可能在家族傳承時引爆兩岸稅務風險。專家提醒，當企業主將境外公司股權贈與下一代，除了台灣需課徵贈與稅外，若該公司有一半以上資產來自中國大陸的不動產，依大陸稅法也需繳納20%資本利得稅，可能面臨重複課稅，衝擊傳承規劃。
勤業眾信稅務部資深會計師徐曉婷說明，這種傳統持股架構常見於台商早期因應法規、節稅或投資考量而建立，例如個人設立境外公司，再透過該公司投資中國大陸公司或直接持有大陸不動產，儘管法人設立於BVI、SAMOA等地，但其實質資產位於中國大陸，當進入傳承階段，就會引發稅務爭議。
依照台灣《遺產及贈與稅法》，只要是台灣稅籍居民，不論資產設於何地，贈與皆需課稅，稅率為10%至20%。勤業眾信Deloitte Private稅務服務負責人王瑞鴻表示，若一代企業主將名下的境外公司股權贈與子女，應以贈與當日的資產淨值來估算贈與稅，不過，境外公司的資產多為中國股權或不動產，其估值方式容易產生爭議，納稅人應特別注意。
另一方面，根據中國大陸2020年第3號公告，若受贈的境外公司，其50%以上資產來自中國大陸不動產，就被視為來自中國的所得，需課徵20%的資本利得稅。徐曉婷指出，這項規定是依據近三年內的公允價值判斷，若持有時間較久，房地產漲幅高，容易落入課稅範圍。
此外，中國大陸已於去年實施《受益所有人信息管理辦法》，要求企業在2025年11月1日前申報實際控制人，包括持有25%以上股權、收益權、表決權或實際控制人等。徐曉婷提醒，這項新制將迫使過去以「假外資」或「股權代持」方式操作的結構浮上檯面，風險驟升，應把握時間調整結構。
王瑞鴻也強調，台灣人在中國大陸深耕多年，如今進入資產傳承階段，若忽略兩岸稅制差異與法規風險，將使多年心血化為稅負，唯有提早規劃、整合兩岸專業資源，才能真正保障家族財富的延續。
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