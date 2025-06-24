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竹市e化繳稅創新高 成長率破20% 房屋稅近6萬件線上繳

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市稅務局指出，為提供民眾便捷的繳稅服務，市府持續推動多元繳稅管道。圖／報系資料照
新竹市稅務局指出，為提供民眾便捷的繳稅服務，市府持續推動多元繳稅管道。圖／報系資料照

房屋稅開徵期間，新竹市民透過行動支付、QR-Code掃碼及線上查繳稅等e化管道繳納，共計5萬9917件，使用率高達29.7%，創下歷年新高，成長率高達20.63%，連73歲的陳姓老翁也在孫子的協助下，首次用平板完成繳稅。

新竹市稅務局指出，為提供民眾便捷的繳稅服務，市府持續推動多元繳稅管道。據統計，今年房屋稅定期開徵期間，共繳納20萬1720件，其中利用便利商店繳納件數最多，計7萬9967件，占39.64%；其次為e化繳稅5萬9917件，占29.7%；金融機構3萬6130件，占17.92%；長期約定轉帳納稅2萬1183件，占10.5%；ATM則為4523件，占2.24%。

稅務局說明，近年來以e化繳稅成長最為迅速，其他繳稅方式則呈現逐年下降的趨勢。分析近3年e化繳稅情形，2023年計4萬9669件，至今年已達5萬9917件，增加1萬248件，成長率高達20.63%。

稅務局分析，成長主因在於e化繳稅操作簡便，民眾僅需透過行動支付、QR-Code掃碼或線上查繳稅，即可快速完成繳稅，並具備24小時可繳、免出門、免排隊等多項優點，深受市民青睞。

稅務局分享，在竹科工作的阿明，已非常習慣使用手機掃描 QR-Code 繳稅，他表示，工作很忙，手機一掃就搞定，不用2分鐘，非常方便。73歲的陳翁也在孫子的協助下，用平板繳稅，他說，以前還得跑銀行排隊，現在在家就能搞定，學會了真的回不去了。充分展現e化繳稅不僅便利，也能跨越年齡門檻，讓更多市民輕鬆享受數位生活的便利。

房屋稅開徵期間，新竹市民透過行動支付、QR-Code掃碼及線上查繳稅等e化管道繳納，共計5萬9917件，使用率高達29.7%，創下歷年新高，成長率高達20.63%。圖／新竹市稅務局提供
房屋稅開徵期間，新竹市民透過行動支付、QR-Code掃碼及線上查繳稅等e化管道繳納，共計5萬9917件，使用率高達29.7%，創下歷年新高，成長率高達20.63%。圖／新竹市稅務局提供

房屋稅 平板

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