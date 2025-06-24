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2025報稅／營所稅申報 九成已完成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部統計至6月22日，今年申報去年營所稅已完成申報103萬件，約占全體94％，還有約6萬件尚未申報；個人綜所稅已有612萬戶完成申報，約占總申報戶的89％。財政部昨（23）日提醒納稅人把握最後一周申報期間。

財政部統計，今年申報去年綜所稅已完成612萬戶，其中537萬戶採用網路申報，72萬戶採稅額試算，兩者合計609萬戶，占已完成申報件數比率高達99.5％。

營所稅則已完成申報103萬件，占總申報件數約94％，申報2023年未分配盈餘約61萬件。

財政部表示，今年申報去年所得稅期限至30日截止，尚未完成報稅的民眾，應儘早透過網路及多元繳稅管道完成報稅，各地區國稅局6月24日至27日、6月30日，每日中午提供報稅服務，6月30日收件時間延長至晚間7時，有臨櫃報稅需求民眾，可把握時間前往國稅局辦理。

財政部 報稅

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