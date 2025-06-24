2025報稅／私人借貸收利息 要稅

財政部台北國稅局提醒，民眾若因私人借貸關係而收取利息，該筆金額依法屬《所得稅法》規定「利息所得」，應併入當年度綜合所得總額申報，並繳納綜所稅，若未據實申報，經查獲後將補稅並加罰，勿心存僥倖。

舉例來說，阿文與小朱（化名）為好友，小朱因投資失利急需資金，故向阿文借1,000萬元，雙方簽訂借貸契約，約定年息5%，小朱在2023年實際支付利息50萬元給阿文，阿文辦理當年度綜所稅申報時，並未將這筆利息列為所得，經國稅局查獲後，依法補稅並處以罰鍰。

國稅局指出，利息所得範圍不限銀行存款所生利息，只要是個人從他人收取資金報酬，包括親友借貸或其他形式的債權關係，都屬應稅範疇，近年民間借貸頻繁，許多民眾未注意申報義務，容易違法而不自知。國稅局提醒，若有漏報情形，在未經檢舉、未被稅捐稽徵機關調查前，自行向所轄國稅局補報、補繳所漏稅額，可依《稅捐稽徵法》規定免罰。