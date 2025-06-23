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報稅倒數計時 財政部提醒民眾盡速申報
財政部今天表示，113年度所得稅結算申報至6月30日截止，請尚未完成報稅的民眾，儘早透過網路申報系統及多元繳稅管道完成報稅。各地區國稅局6月24日至27日及6月30日，每日中午提供報稅服務，6月30日收件時間延長至晚間7時，有臨櫃報稅需求的民眾，請把握時間至國稅局辦理。
財政部統計，截至6月22日止，113年度綜合所得稅已完成申報件數612萬件（占112年度申報總件數685萬件之89%），其中採用網路申報件數537萬件、稅額試算件數72萬件，兩者合計件數609萬件，占已完成申報件數之99.5%。113年度營利事業所得稅已完成申報件數103萬件（占112年度總申報件數109萬件之94%），112年度未分配盈餘申報61萬件。
財政部官員說，網路申報認證方式多元，行動電話認證搭配手機報稅快速又方便，申報系統自動試算稅額，且可直接上傳附件，免送紙本，民眾可多加利用。
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