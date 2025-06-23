報稅倒數一周 全國約72萬戶尚未完成申報

報稅進入尾聲，據國稅局統計，截至22日為止，全國只剩下不到1成、約72萬戶納稅義務人尚未完成辦理113年度綜合所得稅結算申報，目前全國約612.3萬戶已完成申報。財政部呼籲，請納稅義務人務必把握時間在6月30日前完成申報，若是事後發現申報有錯，也可在30日前上網修正。

據統計，截至6月22日為止，全國有612.3萬戶已完成申報，其中以網路申報537.8萬戶最多，約占88％。

財政部表示，113 年度綜合所得稅透過網路（含手機）申報系統自行報稅的朋友，「申報」及「繳稅」都要確實完成，也就是分別要操作到最後步驟按下「申報資料上傳」，看到申報成功畫面才是完成申報，繳費部分也要確實操作，若有如有應檢附資料須提供國稅局，申報資料上傳後會有「申報附件上傳」按鈕，按此進入上傳檔案、免交紙本。

若是有民眾在完成後發現有申報錯誤的部分，財政部指出，就算民眾在申報完成後發現免稅額、所得、或是扣除額申報錯誤，只要在6月30日之前再次登入申報系統，更正資料後重新申報上傳就好，系統會以最後一次上傳申報的資料為準，另外留意更正後應納稅額有無變動。

財政部，因應美國對等關稅政策，今年所得稅結算申報期間展延至6月30日止，尚未完成申報的納稅義務人，可多加利用手機報稅，無須安裝APP，只要利用智慧型手機，搜尋關鍵字「報稅」，連結至財政部電子申報繳稅服務網站，進入手機報稅系統頁面，依照相關指示操作即可快速完成申報。