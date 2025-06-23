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借錢給朋友救急收50萬元利息 報稅漏掉這一筆慘挨罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
借錢給朋友收受利息也要記得申報。圖／聯合報系資料照
借錢給朋友收受利息也要記得申報。圖／聯合報系資料照

財政部台北國稅局提醒，民眾若因私人借貸關係而收取利息，該筆金額依法屬於所得稅法第14條所列的「利息所得」，應併入當年度綜合所得總額申報並繳納綜合所得稅，若未據實申報，經查獲將補稅並加罰，切勿心存僥倖。

舉例來說，阿文與小朱（化名）為多年好友，小朱因投資失利急需資金，於是向阿文借款1,000萬元，雙方簽訂借貸契約，約定年息5%，小朱在2023年實際支付利息50萬元給阿文，然而阿文在同年度辦理綜所稅結算申報時，並未將這筆利息列為所得，經稅務機關查獲後，依法補稅並處以罰鍰。

國稅局指出，利息所得的範圍不限於銀行存款產生的利息，只要是個人從他人那裡收取資金報酬，包括親友間的借貸或其他形式的債權關係，都屬於應稅範疇，尤其近年來民間借貸頻繁，許多民眾未注意申報義務，容易違法而不自知。

為鼓勵民眾主動補正，國稅局提醒，若發現有漏報情形，只要在未經檢舉、亦未被稅捐稽徵機關或財政部調查前，自行向所轄國稅局補報並補繳漏稅金額，依《稅捐稽徵法》規定，雖需加計利息，但可免除處罰。

國稅局最後呼籲，誠實申報是納稅人的基本義務，尤其利息收入看似金額不大，但若漏報遭查，不僅補稅還要被罰，民眾若有相關疑問，也可主動洽詢稅務機關尋求協助。

財政部 綜合所得稅 國稅局

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