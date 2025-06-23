獨資合夥盈餘 併計綜所稅

財政部北區國稅局表示，獨資或合夥組織營利事業自2018年起免課營所稅，但其盈餘仍屬獨資資本主或合夥組織合夥人的營利所得，應由資本主或合夥人依規定併入其個人綜所稅申報。

依《所得稅法》規定，非屬小規模的獨資、合夥組織營利事業，雖仍應辦理營所稅申報，但無須計算及繳納營所稅，而是將屬所得稅法規定的營利所得，由獨資資本主或合夥組織合夥人，依規定併入課徵綜所稅。

若為小規模營利事業，就無須辦理營所稅結算申報，由稽徵機關核定其營利事業所得額，直接歸併獨資資本主或合夥組織合夥人之營利所得，依規定課徵綜所稅。

舉例來說，林先生（化名）為A商號獨資資本主，A商號2023年營所稅結算申報全年所得額250萬餘元，經國稅局依申報數核定，但林先生辦理當年度個人綜所稅申報時，漏未將取自A商號的盈餘列報營利所得辦理申報，國稅局查獲後，核定補稅30萬餘元並處罰鍰6萬餘元。