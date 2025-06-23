獨資合夥盈餘 併計綜所稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部北區國稅局表示，獨資或合夥組織營利事業自2018年起免課營所稅，但其盈餘仍屬獨資資本主或合夥組織合夥人的營利所得，應由資本主或合夥人依規定併入其個人綜所稅申報。

依《所得稅法》規定，非屬小規模的獨資、合夥組織營利事業，雖仍應辦理營所稅申報，但無須計算及繳納營所稅，而是將屬所得稅法規定的營利所得，由獨資資本主或合夥組織合夥人，依規定併入課徵綜所稅。

若為小規模營利事業，就無須辦理營所稅結算申報，由稽徵機關核定其營利事業所得額，直接歸併獨資資本主或合夥組織合夥人之營利所得，依規定課徵綜所稅。

舉例來說，林先生（化名）為A商號獨資資本主，A商號2023年營所稅結算申報全年所得額250萬餘元，經國稅局依申報數核定，但林先生辦理當年度個人綜所稅申報時，漏未將取自A商號的盈餘列報營利所得辦理申報，國稅局查獲後，核定補稅30萬餘元並處罰鍰6萬餘元。

綜所稅 營所稅 國稅局

延伸閱讀

「股息計入所得稅」剝削投資人？他怨制度不公 股民反批二代健保

民眾過世數億地遭盜賣國賠5千萬 大安地所回應了

華郵：DOGE開除太多人鑄大錯 川普忙補救回聘

撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

相關新聞

營業稅起徵點今年調升 小商家辦稅籍登記兩誤區

小規模營業人營業稅起徵點今年起調高，財政部南區國稅局提醒業者，在判斷是否應辦理稅籍登記時，常見有兩大誤解，包含從事網路銷...

新聞中的法律／個資法變革 四面向超前部署

近年來，隨著數位經濟蓬勃發展，個資已是企業的核心資產。然而，隨之而來的個資外洩及詐騙事件層出不窮，不僅影響企業商譽，更引...

獨資合夥盈餘 併計綜所稅

財政部北區國稅局表示，獨資或合夥組織營利事業自2018年起免課營所稅，但其盈餘仍屬獨資資本主或合夥組織合夥人的營利所得，...

新竹男賣老家透天吞180萬重稅 錯失這時機優惠稅率飛了

新竹林男出售鄉下老家透天厝房屋，因土地面積大，且已持有10餘年，經核定土地增值稅竟高達180萬餘元，林男收到稅單後認為負...

房地合一稅力挺住宅基金

挺住宅政策，財經官員表示，自今年開始，房地合一稅撥入住宅基金比率已提高至20%，較去年的10%倍增。今年前五月累計撥入3...

2025報稅／大陸薪資收入 要報綜所稅

財政部台北國稅局表示，公司派遣員工到中國大陸任職，員工在當地領取薪資屬於大陸來源所得，員工依規定要納入個人綜所稅申報，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。