營業稅起徵點今年調升 小商家辦稅籍登記兩誤區

小規模營業人營業稅起徵點今年起調高，財政部南區國稅局提醒業者，在判斷是否應辦理稅籍登記時，常見有兩大誤解，包含從事網路銷售業者應留意起徵點新舊制適用時點、實體店面適用規定。

南區國稅局表示，小規模營業人營業稅起徵點自今年1月1日起調高，「銷售貨物」起徵點由每月銷售額8萬元調高至10萬元，「銷售勞務」起徵點由每月銷售額4萬元調高至5萬元。

國稅局表示，最常發現的錯誤，是網路銷售業者誤會應申請稅籍登記時點，誤以為一律按調高後起徵點判斷。依財政部解釋令，個人以營利為目的透過網路銷售貨物或勞務，當月銷售額未達營業稅起徵點者，可「暫時」免辦稅籍登記，當月銷售額達營業稅起徵點時，應即向國稅局申請稅籍登記。

小規模營業人對營業稅起徵點誤解

也就是說，從事網路銷售應申請稅籍登記時間點，應依照「行為時」營業稅起徵點標準判斷。

其次，有不少小規模營業人誤以為經營實體店面，只要每月銷售額未達起徵點，就可免辦稅籍登記，實際上，依營業稅法規定，只要是經營實體店面，無論當月銷售額是否達營業稅起徵點，營業人都應在開始營業前申請稅籍登記。

舉例來說，陳先生（化名）自2024年10月起於網路銷售文具商品，2024年10月至2025年2月每月銷售額分別為6萬元、7萬元、9萬元、8萬元及9萬元，2024年銷售貨物起徵點為每月8萬元，代表2024年12月銷售額9萬元已達起徵點，當時就應向國稅局申請稅籍登記。

陳先生誤以為2025年1月1日起營業稅起徵點已調高，以新基準來看，每月銷售額均未達調高後起徵點，就能免辦稅籍登記，經國稅局查獲後，將遭受處罰；若陳先生是經營實體店面，就必須在實體店面對外營業前就申請稅籍登記。

國稅局提醒，營業人如依規定應辦理稅籍登記而尚未申辦者，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，應儘速主動補辦稅籍登記，並補繳所漏稅額、加計利息，才可依稅捐稽徵法規定免除相關處罰。