新聞中的法律／個資法變革 四面向超前部署

近年來，隨著數位經濟蓬勃發展，個資已是企業的核心資產。然而，隨之而來的個資外洩及詐騙事件層出不窮，不僅影響企業商譽，更引起國人重視，《個人資料保護法》（個資法）便成為當前熱門的討論話題。

近期個資法修正草案在立法院初審通過，不過其中針對私部門個資納管設置六年過渡期，部分立委認為過渡期應縮短，最後仍未達成共識，須保留黨團協商。

此次個資法修法，變革核心在於籌設「個人資料保護委員會」（個資會），其預計於今年8月掛牌，這將徹底改變過往個資法「多頭馬車」的監管局面，賦予專責機關統一的解釋、執法與裁罰權。

這意味著企業將面對一個更具專業性、獨立性的監管機構，且具有實施稽核、檢查及裁罰的主動權；對於企業而言，未來的法遵壓力與風險將顯著提升，任何輕忽個資保護的行為，都可能面臨嚴峻的法律後果。

此外，此次草案一併規定了企業的「個資事故通報義務」。亦即，除了依現行法通知事故當事人，尚需通報主管機關，以確保個資事故發生時，資訊能即時透明，主管機關及早介入。企業對此也應改變過往對於「通報」一事的僥倖心態，及早建立完善的個資事故應變計畫，才是未來法遵的重點。

另外，個資法於2023年修法後，已大幅提高企業違反個資法的罰則，最重罰鍰可達新台幣1,500萬元，透過提高違法成本，促使企業從根本上重視資安防護與個資管理，企業實不得輕忽。

企業面臨個資法修法的重大變革，應該從四大面向來超前部署。隨著各界對於個資的重視，企業應將個資保護視為不可迴避的經營風險與核心競爭力，才能在個資法遵變革的浪潮中安身立命。

首先，針對個資管理制度及安維計畫實施，企業應儘速制定並合規所處產業之「個資安全維護管理辦法」，避免直接曝險。

第二，個資業務流程清查及調整。企業應實質檢視業務行為是否符合個資法所定各項要求，並為資料盤點、維護，避免不必要的個資使用。

第三，建立完善的個資事故應變計畫。企業應當制定個資事故處理標準作業程序（SOP），包括相關通報、證據保全、損害控制及公關處理等，確保事件發生時能迅速有效應對。

第四，從資安技術、管理環境、人員觀念認知等多管齊下，形塑企業保護及正確使用個資的價值觀，並持續追蹤個資會成立後的實務動態、法規解釋、行政命令或指引，及時調整自身合規策略。

個資法的強化與個資會的設立，是台灣邁向更健全數位治理的關鍵一步。對於企業而言，這不僅是法遵義務，也是企業正面形塑品牌價值、永續競爭力的重要契機。唯有將個資保護內化為企業文化的一部分，方能在快速變遷的數位時代中穩健前行。（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者葉卉軒採訪整理）