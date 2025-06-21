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新竹男賣老家透天吞180萬重稅 錯失這時機優惠稅率飛了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹林男出售鄉下老家透天厝房屋，土地增值稅竟高達180萬餘元，決定用掉一生一次的自用住宅用地優惠權利，但卻因未於期限內補提申請，依法不得再適用。示意圖，非當事住宅。記者黃羿馨／攝影
新竹林男出售鄉下老家透天厝房屋，土地增值稅竟高達180萬餘元，決定用掉一生一次的自用住宅用地優惠權利，但卻因未於期限內補提申請，依法不得再適用。示意圖，非當事住宅。記者黃羿馨／攝影

新竹林男出售鄉下老家透天厝房屋，因土地面積大，且已持有10餘年，經核定土地增值稅竟高達180萬餘元，林男收到稅單後認為負擔太重、稅額太貴，決定用掉一生一次的自用住宅用地優惠權利，卻因未於期限內補提申請，依法不得再適用。

新竹縣稅務局指出，土地增值稅自用住宅優惠稅率一生僅有一次的機會（除一生一屋外），影響民眾權益頗大，所以申請方式、何時可以補提申請，均有法規明確的規定。

新竹縣稅務局表示，土地所有權人申請按自用住宅用地稅率課徵土地增值稅，應於土地現值申報書第9欄勾選申請以自用住宅用地稅率核課，未勾選者可以在繳納期間屆滿前，向稅務局補行申請，逾期則不得再改依自用住宅用地稅率課土地增值稅。

新竹縣稅務局指出，林男申報土地增值稅時，並沒有勾選要按自用優惠稅率，稅務局即核定按一般用地稅率課徵，並給予繳納期限到今年3月30日，事後林男如欲改按自用住宅用地稅率課徵，最慢要在今年3月30日以前補行申請，林男因超過申請期限才提出，即喪失按自用住宅用地稅率課徵土地增值稅之機會。

透天厝 自用住宅 土地增值稅

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