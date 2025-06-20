快訊

恩師醫術醫德兼備 陳志金憶林芳郁對病患1舉動：我默默學下這習慣

他開小米汽車狂被警告20次疲勞駕駛！超糗實測「眼睛太小」被系統誤判

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

2025大師論壇／川普新政衝擊供應鏈 財長莊翠雲三招助攻產業突圍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

財政部長莊翠雲20日出席「2025大師論壇」開幕致詞表示，在川普時代貿易政策與地緣政治風險再起之際，財政部將透過審慎且彈性的財政政策、稅制改革與融資支持，引導產業轉型升級，協助企業在變局中找出新機會，打造穩健成長的經濟基礎。

這場由經濟日報、華南金控、合作金庫銀行主辦的「2025大師論壇」，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、倫敦政經學院教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台演講，以「川普時代的全球經濟展望」為題，深入剖析美國關稅政策對全球供應鏈與資金流向的影響，吸引產官學界齊聚交流。

莊翠雲表示，論壇提供一個讓國際經濟觀點與我國產業脈動對話的寶貴平台，也讓政策制定者更能掌握風險與轉機，近年美國以「美國優先」與「公平貿易」為核心，對全球多國加徵對等關稅，推動供應鏈重組。

數據顯示，2024年，我國對美出口金額達1,114億美元，占總體出口23%，順差達649億美元，美方政策動向對我國出口產業發展影響深遠。莊翠雲指出，因應此挑戰，總統已明確提出「立足台灣、布局全球、深化對美經貿關係」等策略方針，強化本土供應鏈，提升國際競爭力。

她進一步說明，財政部配合政策方向，在稅制面推動產業創新條例修法，強化AI與節能減碳投資抵減、提高投資上限並延長租稅優惠期間，鼓勵企業擴大資本支出，帶動升級轉型；另也放寬新創投資門檻，活絡創新能量，促進經濟轉型。

在融資支持方面，財政部持續督導公股銀行「雨天不收傘」，提供企業資金需求保障，降低出口風險與行政成本，包括貿易融資利息減碼、保費優惠與通關簡政等措施，全力挺企業拓展外銷市場。同時也加強打擊洗產地行為，建立健康有序的貿易環境。

莊翠雲強調，面對快速變化的全球政經局勢，財政部將持續強化財政治理、落實彈性政策工具，作為支撐產業創新與經濟成長的關鍵力量，確保台灣在風險中穩健前行。

最後，她感謝經濟日報、華南金控與合作金庫銀行共同促成本次論壇，讓產官學界共同探討川普時代的全球經濟變局與因應之道。

財政部 華南金控

延伸閱讀

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

川普兩周內決定是否對伊朗動武 紐時：爭取外交、擴大軍事籌碼

路透：伊朗向美國表示 以色列不停止攻擊 不返回談判桌

川普2周內決定是否採取行動 伊朗恐面臨嚴苛談判條件

相關新聞

房地合一稅力挺住宅基金

挺住宅政策，財經官員表示，自今年開始，房地合一稅撥入住宅基金比率已提高至20%，較去年的10%倍增。今年前五月累計撥入3...

2025報稅／大陸薪資收入 要報綜所稅

財政部台北國稅局表示，公司派遣員工到中國大陸任職，員工在當地領取薪資屬於大陸來源所得，員工依規定要納入個人綜所稅申報，但...

衛福部：長照財源充足

行政院會昨（19）日通過長照3.0規劃，衛福部表示，來自遺贈稅、菸稅、房地合一稅等稅收財源，累計至今餘額已達2,000億...

快遞實名App 禁海外註冊

為防堵境外IP冒名報關，財政部關務署公告，快遞貨物實名認證App「EZ WAY易利委」今（20）日起將不再接受境外IP連...

54％由第一代掌權…家族企業經營權紛爭多 資誠會計師提解方

台灣上市櫃公司逾七成是家族企業，創立時間已逾30年，發展到第二至三代，接班傳承將邁入高峰期。根據資誠「2023全球暨台灣...

房屋稅2.0吵翻天 新北稅捐處開課一次搞懂中央、地方稅差在哪

今年房屋稅2.0新制上路後，雙北地區均曾出現稅單爭議，不僅民眾對課稅依據難以理解，也衍生不少誤繳與申訴案例，顯見租稅知識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。