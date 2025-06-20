2025大師論壇／川普新政衝擊供應鏈 財長莊翠雲三招助攻產業突圍

財政部長莊翠雲20日出席「2025大師論壇」開幕致詞表示，在川普時代貿易政策與地緣政治風險再起之際，財政部將透過審慎且彈性的財政政策、稅制改革與融資支持，引導產業轉型升級，協助企業在變局中找出新機會，打造穩健成長的經濟基礎。

這場由經濟日報、華南金控、合作金庫銀行主辦的「2025大師論壇」，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、倫敦政經學院教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台演講，以「川普時代的全球經濟展望」為題，深入剖析美國關稅政策對全球供應鏈與資金流向的影響，吸引產官學界齊聚交流。

莊翠雲表示，論壇提供一個讓國際經濟觀點與我國產業脈動對話的寶貴平台，也讓政策制定者更能掌握風險與轉機，近年美國以「美國優先」與「公平貿易」為核心，對全球多國加徵對等關稅，推動供應鏈重組。

數據顯示，2024年，我國對美出口金額達1,114億美元，占總體出口23%，順差達649億美元，美方政策動向對我國出口產業發展影響深遠。莊翠雲指出，因應此挑戰，總統已明確提出「立足台灣、布局全球、深化對美經貿關係」等策略方針，強化本土供應鏈，提升國際競爭力。

她進一步說明，財政部配合政策方向，在稅制面推動產業創新條例修法，強化AI與節能減碳投資抵減、提高投資上限並延長租稅優惠期間，鼓勵企業擴大資本支出，帶動升級轉型；另也放寬新創投資門檻，活絡創新能量，促進經濟轉型。

在融資支持方面，財政部持續督導公股銀行「雨天不收傘」，提供企業資金需求保障，降低出口風險與行政成本，包括貿易融資利息減碼、保費優惠與通關簡政等措施，全力挺企業拓展外銷市場。同時也加強打擊洗產地行為，建立健康有序的貿易環境。

莊翠雲強調，面對快速變化的全球政經局勢，財政部將持續強化財政治理、落實彈性政策工具，作為支撐產業創新與經濟成長的關鍵力量，確保台灣在風險中穩健前行。

最後，她感謝經濟日報、華南金控與合作金庫銀行共同促成本次論壇，讓產官學界共同探討川普時代的全球經濟變局與因應之道。