房地合一稅力挺住宅基金

挺住宅政策，財經官員表示，自今年開始，房地合一稅撥入住宅基金比率已提高至20%，較去年的10%倍增。今年前五月累計撥入35億元，年增七成。

住宅基金主要用於推動重大住宅政策，例如社會住宅、租金補貼等，政府撥補是主要財源，自2024年起開始將房地合一稅撥入住宅基金，2025年撥補比率再加碼。

依「房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法」，房地合一稅收入扣除10％的中央統籌分配地方後，餘額用於住宅政策及長期照顧服務支出之分配，由行政院視各用途業務需求及財務狀況統籌調配；任一用途獲配金額不得低於餘額10％。

早在2014年，房地合一在修法討論期間，就有立委問到未來房地合一課稅上路後，將提撥多少稅收做為興建社會住宅基金？時任財政部長張盛和曾表態「20％是我認為合理的數字」，但房地合一稅2016年上路後，遲未分配給住宅基金，直至2024年調整分配方式，才開始撥入10％，今年起則撥入20%，居住團體倡議了十年的政策終於落實。

財政部官員解釋，行政院去年3月間已開會決定，今年開始房地合一稅撥入住宅基金比率提高至20％。依五區國稅局提出的房地合一稅概估數，扣除統籌分配稅額後，計算出今年擬撥入179億元至住宅基金，與去年的預算數相比、增加2.7倍。

不動產市場從去年下半年以來，受到央行信用管制影響，房貸持續緊縮，再加上受到美國對等關稅政策的衝擊全球經濟局勢，間接影響民眾購屋信心，財政部統計，個人房地合一稅5月仍為雙位數的負成長、年減20.1％，累計前五月房地合一稅年減14.5％，今年稅收表現並不理想。

然而因撥補住宅基金比率已提高至20％，雖然房地合一稅本身衰退，但今年前五月撥入住宅基金35億元、仍年增71.1％。外界關注，房地合一稅也是長照基金財源，提高對住宅基金撥補，代表挹注長照基金減少，是否會影響長照財源？官員解釋，長照基金財源還包括遺贈稅、菸稅等，會密切與其他部會橫向聯繫。