2025報稅／大陸薪資收入 要報綜所稅

財政部台北國稅局表示，公司派遣員工到中國大陸任職，員工在當地領取薪資屬於大陸來源所得，員工依規定要納入個人綜所稅申報，但已在大陸繳納稅款可在限額內扣抵。

由於大陸所得不在稅局提供查詢資料範圍，部分納稅人常會忽略，未主動申報；另也有納稅人會將大陸所得誤以為是海外所得，誤認為是要申報最低稅負，但其實應該併入個人綜所稅申報。

根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第24條規定，公司若派遣員工到中國大陸任職，該員工在當地領取的薪資，即使已在大陸依法繳稅，在台灣申報綜所稅時仍須一併申報。

國稅局分享，曾有納稅人小明（化名）2023年被外派至大陸，該年在當地領得薪資約新台幣150萬元，並已在當地申報繳納所得稅。

然而小明在台灣辦理當年度綜所稅申報時，並未主動列入大陸收入，理由是使用自然人憑證查詢所得時，並未看到任何相關資料，誤以為不用申報。

但國稅局澄清，目前提供納稅人查詢的各類所得資料範圍，並不包含大陸或其他海外地區收入，換言之，只靠查詢畫面上看到的資料，不足以作為完整報稅依據。納稅人仍應檢視是否有其他來源所得，並主動申報。

小明因未申報大陸所得，除須補稅30多萬元，還遭裁處罰鍰。國稅局指出，這類狀況其實不在少數，許多外派員工對「境外薪資要不要報」存在誤解，甚至認為只要公司不是在台灣發薪就不必處理，實則並非如此。