快遞實名App 禁海外註冊

為防堵境外IP冒名報關，財政部關務署公告，快遞貨物實名認證App「EZ WAY易利委」今（20）日起將不再接受境外IP連線辦理實名認證註冊及實名委任作業的認證申請。

關務署近年推動快遞貨物實名認證，近來發現，冒名報關者以境外IP為大宗，為防堵冒名報關情形，EZ WAY易利委自今日起禁止境外IP連線辦理實名認證及實名委任作業；對一般正常海外網購的民眾影響不大。

關務署為提供民眾更加便捷與安全的通關服務，2018年鬆綁法規，放寬進口快遞簡易申報的紙本報關委任可以實名認證App「EZ WAY易利委」線上辦理。

由於EZ WAY易利委只要用一個手機門號綁定一個身分證字號或居留證號，就可以完成實名認證，雖對於海外網購的民眾相當方便，但海關也緊盯冒名報關情形。