衛福部：長照財源充足

行政院會昨（19）日通過長照3.0規劃，衛福部表示，來自遺贈稅、菸稅、房地合一稅等稅收財源，累計至今餘額已達2,000億元，稅收財源足夠。

至於有立委倡議「長照保險制」，衛福部次長呂建德表示，由於會牽涉雇主負擔等問題，仍須更多討論。

行政院長卓榮泰表示，台灣將於今年邁入超高齡化社會，為因應高齡照顧壓力與人力挑戰，衛福部「長照3.0」將於2026年上路，將擴大服務對象，達成健康老化、在地老化、安寧善終的願景。

據衛福部估計，未來服務對象擴大至不分年齡的急性後期照護（PAC）失能者及年輕型失智者後，約有6,000人受惠。

對於長照財源，呂建德說，長照基金稅收財源包括遺贈稅、菸稅、房地合一稅，累計至目前餘額達2,000億元，現在是「收入大於支出」，就算到2029、2030年可能會出現交叉，但即便如此，2035年仍有將近757億元準備金，目前稅收制是完全足夠。