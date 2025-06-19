報告揭4成以上家族企業未規劃接班 資誠籲提前準備

台灣七成以上的上市櫃公司是家族企業，其中逾半數創立至今已超過30年，正面臨第二、三代接班的關鍵時刻。然而根據資誠發布的《2023全球暨臺灣家族企業調查報告》指出，有54%的企業仍由第一代掌權，甚至有43%的企業對於接班與股權傳承毫無規劃，風險逐漸浮現。

當家族企業沒有健全的治理架構，一旦創辦人退位，企業就可能因股權分散引發家族紛爭，或被外部勢力覬覦、奪權，對經營造成重大衝擊。根據現行民法繼承順位，一旦未事先做好股權安排，企業股權常在第二、三代後分散至堂表兄弟姊妹甚至姻親，擁有公司股份的人便依法享有投票與受益權，公司經營方向也可能因多頭馬車而動盪不安。

台灣就曾發生老牌上市食品企業內鬨事件，當時董事長無奈表示：「做好公司治理之前，要先做好家族治理。」這句話凸顯家族共識與制度規範對企業穩定的重要性。為此，資誠家族辦公室整合法律、會計與稅務專業，協助企業主量身打造家族傳承機制，從根本解決接班與分產可能引發的風險。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛指出，家族企業要順利傳承，關鍵在於落實「三權分立」的概念，將所有權、經營權與受益權分開管理，並善用閉鎖性公司、家族信託或基金會等工具，限制股權轉讓，避免分家，同時兼顧共治或分治的願景。

除了資產的分配，精神與價值的傳承也同樣關鍵。歐美百年企業多透過制定「家族憲法」、設立家族辦公室與信託契約，來延續企業文化與經營哲學。針對高資產家族，還需謹慎規劃遺贈稅、所得稅與跨國稅負，避免未來代際轉移產生龐大稅務負擔。

資誠強調，傳承絕不只是資產分配，更是家族和諧與企業永續的關鍵。資誠家族辦公室以人為本，協助企業主處理家族治理、稅務規劃、婚前協議、遺囑安排、資產保全等多面向議題，打造完整且能延續數代的家族傳承藍圖。