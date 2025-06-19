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房屋稅2.0吵翻天 新北稅捐處開課一次搞懂中央、地方稅差在哪

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市稅捐稽徵處7月23日上午9時至下午4時30分舉辦免費講座「租稅報你知」。本報資料照片
新北市稅捐稽徵處7月23日上午9時至下午4時30分舉辦免費講座「租稅報你知」。本報資料照片

今年房屋稅2.0新制上路後，雙北地區均曾出現稅單爭議，不僅民眾對課稅依據難以理解，也衍生不少誤繳與申訴案例，顯見租稅知識的普及仍有迫切需求。為提升民眾稅務素養與節稅意識，新北市政府稅捐稽徵處將於7月23日舉辦免費講座，讓民眾一次搞懂各項稅務差異。

新北市稅捐稽徵處7月23日上午9時至下午4時30分舉辦免費講座「租稅報你知」，邀請國稅及地稅領域專業講師授課，課程涵蓋常見租稅知識與生活中實用的報稅技巧，並開放民眾網路報名參加。

稅捐處表示，為協助民眾建立正確納稅及節稅觀念，並宣導與民眾切身相關之租稅法令及生活知識，特舉辦免費租稅講習。課程內容包含地方稅的房屋稅、契稅、地價稅、土地增值稅、使用牌照稅、印花稅、娛樂稅等7個稅目，以及國稅的個人綜合所得稅、房地合一稅、遺產及贈與稅等稅務知識，更有行動支付、納保法、雲端發票等生活知識。

講座自6月20日上午10時起開放網路報名，至6月30日下午5時止，限額84名，報名人數達20人即開課，對稅務法令知識有興趣的一般民眾或大專院校學生皆報名參加，參與課程學員均贈送中華民國租稅制度與法規2025年版一本。

報名表傳送門： https://forms.gle/QKBgm7oCQhkp9uip7

房屋稅 房地合一稅

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